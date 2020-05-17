۷۵ درصد تجهیزات شبکه مخابرات ثابت بومی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز رستگار در مراسم روز جهانی ارتباطات که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد از اسحاق جهانگیری خواست تا تمهیداتی بیاندیشد که دولت در حمایت از مشاغل، شرکتهای حوزه ICT را هم در لیستهای حمایتی قرار دهد.
وی با اشاره به فعالیت ۱۵۰ شرکت تولیدی، تحقیقاتی و فنی مهندسی در حوزه تجهیزات ارتباطی و مخابراتی در قالب سندیکای صنعت مخابرات کشور، گفت: در این شرکت ها بیش از ۳۰ هزار نفر اشتغال مستقیم وجود دارد و در مرحله پیش از تولید و پس از تولید، مانند پیادهسازی تجهیزات در شبکهها در مجموع ۷۰ هزار نفر مشغول به کارند.
رستگار با بیان اینکه تا ۶ سال پیش سندیکای صنعت مخابرات به عنوان سازنده تجهیزات غیرفعال یا سخت افزار با تکنولوژی پایین یا متوسط شناخته میشد اما امروز میتوانیم بگوییم که سازنده تجهیزات هوشمند هستیم، تاکید کرد: بومیسازی تکنولوژیها و افزایش عمق تولید از برنامههای اصلی ما محسوب میشود و در این زمینه با وزارتخانههای ارتباطات، صنعت و معدن و سازمانهای وابسته همکاری داریم.
وی گفت: در فناوریهای مربوط به شبکههای مخابراتی ثابت باند باریک به ۷۵درصد بومیسازی رسیدیم و در شبکههای موبایل و پهن باند، ۳۵ درصد تجهیزات بومی شده است.
عضو هیئت مدیره سندیکای مخابرات تصریح کرد: در روزهای آخر اسفندماه سال گذشته تصور می کردیم در سال ۹۹ در شبکه ثابت ۵۰۰ هزار سرویس پهن باند باید ارائه شود اما بعد از تحویل سال، پیامی از وزیر ارتباطات دریافت کردیم که در دو ماه نخست سال جاری باید ۵۰۰ هزار سرویس پهن باند ثابت و خانگی ارائه شود. از این رو تولید تجهیزات در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان برای رقابت کامل با رقبای خارجی انتظار دارند اعتبار اسناد ریالی در قراردادها اجرایی شود افزود: اعتبار اسناد ریالی، نحوه پرداخت را تسهیل میکند و موجب رقابتی کردن قیمتها میشود. از سوی دیگر کنترل مرزها نیز مهمترین راهکار برای حمایت از تولید است.
رستگار با تاکید بر اینکه طبق دستور وزیر ارتباطات ۵ میلیون پهن باند برای اینترنت خانگی در اختیار مردم قرار میگیرد و با تدابیر اتخاذ شده از افزایش قیمت مودم جلوگیری شده است، گفت: آمادگی داریم که در شبکه ملی اطلاعات، بومی سازی و تامین تجهیزات را با درصد بالایی انجام دهیم.
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