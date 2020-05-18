رضا سلم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هدف‌گذاری جذب ۲۰ هزار حامی در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: از ابتدای طرح جذب ۲۰ هزار حامی تا پایان دهه اول ماه مبارک رمضان برای تعداد ۱۳ هزار و ۵۰۷ فرزند یتیم و محسنین خراسان‌جنوبی حامی جذب شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی با بیان اینکه این آمار تحقق ۵۲ درصدی برنامه را نشان می‌دهد، بیان‌کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون هزار و ۱۱۳ نفر حامی به منظور حمایت از هزار و ۲۱۶ فرزند یتیم و محسنین جذب شدند.

سلم‌آبادی با تأکید بر اینکه در مجموع تعداد حامیان استان ۲۸ هزار و ۹۴۴ نفر است، افزود: علاقمندان برای شرکت در طرح اکرام ایتام و حمایت از فرزندان محسنین می‌توانند پیامک عدد یک را به سر شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ ارسال و یا به سایت اکرام مراجعه کنند.

سلم‌آبادی با اشاره به طرح اطعام مهدوی ادامه‌داد: این طرح با ایجاد آشپزخانه مهدوی در ۲۷ مرکز نیکوکاری منتخب استان تا پایان ماه مبارک ادامه خواهد داشت.

وی گفت: کل کمک‌های جمع‌آوری شده از نیکوکاران در ماه مبارک نیز ۵ میلیارد و ۸۱۶ میلیون تومان بوده است که از این تعداد دو میلیارد و ۷۰۳ میلیون تومان توسط مراکز نیکوکار جمع‌آوری شده که رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی اظهار کرد: کل سبد غذایی توزیع شده در ماه مبارک رمضان بین نیازمندان و محرومان نیز ۲۲ هزار و ۴۱۳ سبد به ارزش ۴ میلیارد و ۲۹۴ میلیون تومان بوده است.

سلم‌آبادی با اشاره به اینکه سرانه هر سبد غذایی ۱۹۰ هزار تومان بوده است، بیان‌کرد: از این میزان سبد غذایی توزیعی نیز ۹ هزار و ۸۱۹ سبد به ارزش ۲ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان توسط مراکز نیکوکاری استان توزیع شده است که رشد ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی ادامه‌داد: همچنین از ابتدای ماه مبارک رمضان ۱۳۸ هزار و ۹۴۸ پرس غذای گرم به ارزش یک میلیارد و ۶۴۳ میلیون تومان توزیع شده که سرانه هر پرس غذا در حدود ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی گفت: از این تعداد ۵۶ هزار و ۴۶۷ پرس غذا توسط مراکز نیکوکاری خراسان‌جنوبی بین نیازمندان و محرومان توزیع شده است.