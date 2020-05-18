آغاز عملیات احداث ورزشگاه ۶هزار نفری در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، آرش رضایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: چهار هزار و ۴۵۴ واحد مسکن مهر در استان در حال ساخت است که بیش از ۵۰ درصد از این واحدها در ماه‌های پایانی سال آماده بهره برداری است.

وی ادامه داد: هزار و ۸۸۴ واحد مربوط به تعاونی‌های مسکن مهر در هرمزگان نیز دارای پرونده حقوقی در دادگستری هستند که برای رفع مشکل این تعاونی‌ها، جلسه‌ای با رئیس کل دادگستری و دستگاه‌های مربوطه برگزار می‌شود تا به سرعت به پرونده‌های آنها رسیدگی و مشکلات این واحدها رفع شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان بیان داشت: در مقوله اعطای تسهیلات مسکن مهر طرف قرارداد بانک صادرات، با توجه به عدم تایید و پرداخت تسهیلات تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال مقرر گردید بانک عامل نسبت به پیگیری موضوع و اخذ مجوز افزایش تسهیلات اقدام کند.

رضایی در ادامه به آغاز عملیات اجرایی ورزشگاه ۶ هزار نفری نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به برنامه احداث سالن ۶ هزار نفری در محدوده ورزشگاه خلیج فارس در قبال هزینه اجرای پروژه، ۱۰ هکتار از اراضی بلوار امام حسین (ع) شناسایی و به مجری واگذار شد.