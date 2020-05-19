به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع گزارش رابط شورایاری منطقه ۱۲ گفت: اهم مشکلات و مسائل محلات منطقه ۱۲ با تدبیر موثر ستاد هماهنگی شورایاری ها در تهیه سند تحویل و تحول محلات با همکاری شورایاران شناسایی شده است.

او افزود: با رای اعضای شورای شهر تهران، در تبصره ۳۵ بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران مکلف شد در اجرای بند ۸ ماده ۴۰ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و اجرایی کردن سند توسعه محلات شهر تهران از محل اعتبارات توسعه محلات «ردیف‌های اعتباری ۱۱۸۰۰، ۲۲۳۰۰، ۲۲۴۰۰، ۳۱۶۰۰، ۴۰۷۰۰، ۵۱۱۰۰ نسبت به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اجرای پروژه‌های کوچک مقیاس محلی بر اساس سند توسعه محله و نیازهای اهالی محله با استفاده از نظرات و مشارکت شورایاری محله اقدام کند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: حداکثر تا پایان خردادماه فهرست پروژه‌های اجرایی هر محله را با اخذ نظر مشورتی شورایاری محله تعیین و فهرست مذکور را به همراه رونوشت صورتجلسات متضمن نظر شورایاری به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

فراهانی تاکید کرد: همچنین لازم است اطلاعات پروژه‌های محله را با استفاده از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی موجود به اطلاع شهروندان و ساکنان محله برساند.

او افزود: انتظار شورایاران و ما از شهرداری عملیاتی شدن این تبصره است و امیدوارم اجرای این تبصره به سرنوشت تهیه سند توسعه محلات دچار نشود.