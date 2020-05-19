  1. جامعه
  2. شهری
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۰۸

فراهانی مطرح کرد

لزوم ارائه فهرست پروژه‌های اجرایی با اخذ نظر مشورتی شورایاری

لزوم ارائه فهرست پروژه‌های اجرایی با اخذ نظر مشورتی شورایاری

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران به لزوم ارائه فهرست پروژه‌های اجرایی هر محله با اخذ نظر مشورتی شورایاری محله تا خرداد ماه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع گزارش رابط شورایاری منطقه ۱۲ گفت: اهم مشکلات و مسائل محلات منطقه ۱۲ با تدبیر موثر ستاد هماهنگی شورایاری ها در تهیه سند تحویل و تحول محلات با همکاری شورایاران شناسایی شده است.

او افزود: با رای اعضای شورای شهر تهران، در تبصره ۳۵ بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران مکلف شد در اجرای بند ۸ ماده ۴۰ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و اجرایی کردن سند توسعه محلات شهر تهران از محل اعتبارات توسعه محلات «ردیف‌های اعتباری ۱۱۸۰۰، ۲۲۳۰۰، ۲۲۴۰۰، ۳۱۶۰۰، ۴۰۷۰۰، ۵۱۱۰۰ نسبت به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اجرای پروژه‌های کوچک مقیاس محلی بر اساس سند توسعه محله و نیازهای اهالی محله با استفاده از نظرات و مشارکت شورایاری محله اقدام کند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: حداکثر تا پایان خردادماه فهرست پروژه‌های اجرایی هر محله را با اخذ نظر مشورتی شورایاری محله تعیین و فهرست مذکور را به همراه رونوشت صورتجلسات متضمن نظر شورایاری به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

فراهانی تاکید کرد:  همچنین لازم است اطلاعات پروژه‌های محله را با استفاده از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی موجود به اطلاع شهروندان و ساکنان محله برساند.

او افزود: انتظار شورایاران و ما از شهرداری عملیاتی شدن این تبصره است و امیدوارم اجرای این تبصره به سرنوشت تهیه سند توسعه محلات دچار نشود.

کد مطلب 4929245
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها