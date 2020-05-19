انتقاد از به تاراج رفتن بافت تاریخی پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه امروز شورای شهر تهران پس از ارائه گزارش توسط شورایاران منطقه ۱۲ با اشاره به بافت تاریخی این منطقه گفت: تهران و خاطراتش در حال تاراج شدن است درحالی‌که ما برای حفظ این هویت و خاطرات، مصوبات زیادی داریم. به طور مثال، حفظ خانه بهبهانی به عنوان خانه مشروطه و خانه شیخ فضل‌الله‌نوری یا عکاسی تهامی به عنوان بخشی از خاطرات شهر است.

وی با اشاره به ساخت‌وسازهایی که در اطراف ساختمان مجلس انجام شده است، گفت: ساخت این بنا در کنار مجلس به ساختمان مجلس که ساختمانی میراثی بود، لطمه زد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به پیشنهاد انتصاب شهردار بافت تاریخی در مدیریت‌های گذشته شهر تهران گفت: به دلیل تداخل با وظایف شهردار منطقه، این اتفاق پیگیری نشد.

مسجدجامعی در ادامه با اشاره به کمبود فضای سبز در منطقه ۱۲ گفت: ما در بهارستان باغ فخرالدوله را داشتیم که می‌توانست هم به عنوان یک فضای تاریخی و هم فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد که از بین رفت یا بوستان محیط طباطبایی که آن را هم به دلیل گسترش فضاها از دست دادیم.

وی با بیان اینکه خانه پدری شهید دیالمه می‌توانست به موزه شهدای مجلس تبدیل شود که به دلیل الگوهای اشتباه توسعه بومی شهر، از بین رفت اما مدرسه علمیه نیز می‌توانست به ورودی کتابخانه مجلس تبدیل شود که این اتفاق نیز نیفتاد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید مدیریت از طریق کانال‌های مردمی باشد، گفت: ما برای ایجاد بوستان و پارک در منطقه ۱۲ هزینه زیادی کردیم اما حالا این بوستان‌ها به نقاط آسیب‌پذیر منطقه تبدیل شدند. به دلیل وجود بنگاه‌های خیریه، شاهد حضور معتادان در این مکان‌ها هستیم بنابراین باید هرگونه ساماندهی از طریق افراد آشنا و مسلط به محله باشد.

مسجدجامعی از بلاتکلیفی نخستین موزه‌مغازه‌ای که توسط سرمایه شخصی در محله ایجاد شده بود، سخن گفت و اضافه کرد: به سرانجام نرسیدن این موزه‌مغازه، به دلیل همان جسارتی است که در شهرداران باید وجود داشته باشد و وجود ندارد.