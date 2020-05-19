مقاومت راه دفاع از قدس و مسجد الاقصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس، بر خط مشی مقاومت در راه دفاع از قدس و مسجد الاقصی تا رسیدن به پیروزی تاکید کرد.

وی خطاب به امت اسلامی و گروههای مقاومت بیان کرد: امروز جز مقاومت بعد از مقاومت راه و گزینه دیگری نیست. مقاومت باید متصل و پی در پی باشد. میدانی از میدان های جهاد بدون مقاومت رها نمی شود تا به اذن پروردگار پیروزی حاصل شود.

شیخ عیسی قاسم از علماء و روشنفکران خواست که جبهه مقاومتر، جهادی تر، مخلص تر و وفادارتر به خاطر دین خدا و رعایت منافع امت اسلامی باشد.

وی بر ضرورت اینکه امت اسلامی هر آنچه در توان دارد برای مسجد الاقصی و عزت دین و امت اسلامی به کار بندد، تاکید کرد.

آیت الله قاسم در ادامه با اشاره به مواضع زبونانه برخی رژیم های عربی و حکومت هایی که روند عادی سازی و توطئه علیه آرمان فلسطین را در پیش گرفته اند و به موانع پیش روی جنبش مقاومت، اعلام کرد: تکمیل مقاومت شرط پیروزی است و موانع را برطرف می کند و پیروزی را محقق می سازد و این وعده خداوند است و وعده ای برحق است(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ).