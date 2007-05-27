صادق ورمزیار از ارم کیش جدا شد

ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تایید این مطلب گفت : تمایل قلبیام ماندن در این باشگاه بود ولی مسئولان ارم کیش با خواسته من موافقت نکردند.
وی افزود : مبلغ پیشنهادی آنها در حدی نبود که مرا مجاب به ماندن در این باشگاه کند با این حال من برای باشگاه ارم کیش آرزوی موفقیت میکنم و از مردم دوست داشتنی قم که در این مدت ما را مورد لطف خود قرار دادند تشکر میکنم و برای آقای کردی هم آرزوی پیروزی دارم.
حاج ناصر شریفی مدیر داخلی باشگاه ارم کیش نیز عصر روز جمعه در جلسه معارفهای که با حضور کلیه بازیکنان ارم کیش در محل این باشگاه صورت گرفت، رسما رضا کردی را به عنوان سرمربی این باشگاه معرفی کرد.
در جلسه معارفه، مصطفی شفیعی مدیر عامل سابق ارم کیش طی سخنانی مجموعه تیم را به وحدت و همدلی دعوت کرد و گفت : انتظار ما از آقای کردی این است که حواشی تیم را جمع کند چرا که در سالهای گذشته ارم کیش از حواشی بسیار ضربه خورده است.
شفیعی تصریح کرد : همدلی و اتحاد میتواند این تیم را به موفقیت سوق دهد و معتقد هستم کسی را که باشگاه به عنوان سرمربی معرفی میکند همه باید از او حمایت کنند و کسی به خودش اجازه ندهد که در مسایل فنی تیم دخالت کند.
رضا کردی پیش از این هدایت تیم فوتسال علوم پزشکی قم را در لیگ دسته یک کشور بر عهده داشت.
قم - خبرگزاری مهر : صادق ورمزیار سرمربی ارم کیش قم به دلیل عدم توافق مالی با مسؤولان باشگاه ارم کیش از این تیم جدا و رضا کردی به عنوان سرمربی ارم کیش معرفی شد
ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تایید این مطلب گفت : تمایل قلبیام ماندن در این باشگاه بود ولی مسئولان ارم کیش با خواسته من موافقت نکردند.
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