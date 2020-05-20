۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۵۱

«۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه» آماده نمایش شد/ داستان یک شغل غیرقانونی

فیلم کوتاه «۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه» در انجمن سینمای جوانان لاهیجان تولید و آماده نمایش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه» به کارگردانی رضا مویدی در انجمن سینمای جوانان لاهیجان تولید و آماده نمایش شد.

فیلم کوتاه داستانی «۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه» درباره مردی است با شغلی غیر قانونی که در راه بازگشت به خانه با عجیب‌ترین اتفاق زندگیش روبرو می‌شود.

عوامل تولید این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده، تدوینگر و کارگردان: رضا مویدی، تصویربردار: علی‌محمد اقبالدار، صدابردار: هادی سلیمان‌زاده، بازیگران: نواب محمودی، رضوان پورحسن، مشاور کارگردان: نیما دانشمند، دستیار کارگردان: محمد پلاسعیدی، دستیار تصویربردار: مرصاد میرغفاری، دستیار صدابردار: سینا شجری، مازیار کهنسال، ساخت موسیقی: کیانوش کشوری، تصحیح رنگ: علی‌محمد اقبالدار، تصویربردار هوایی: ایمان دلیلی، عکس: مسعود رمضان‌پور، تهیه کننده: رضا مویدی، مجری طرح: انجمن سینمای جوانان لاهیجان.

رضا مویدی از سال ۱۳۸۳ با حضور در دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان لاهیجان فعالیت هنری خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۹۷ از مرکز آموزش فرهنگ و هنر استان گیلان در رشته تدوین سینما فارغ‌التحصیل شده است. مویدی در طول شانزده سال فعالیت خود، ساخت فیلم‌های کوتاهی با عناوین «ققنوس»، «آخرین اجرا»، «نیم»، «بردگان ابدی»، «بهشت» و «دویدن در برابر باد» را در کارنامه دارد.

کسب تندیس بهترین فیلمنامه کوتاه داستانی برای نگارش فیلمنامه «مرز» در شصت و یکمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان اردبیل- مشکین‌شهر و کسب جایزه بهترین فیلم مستند «آوراسیا» مسکو و جایزه ویژه هیات داوران جشنواره فیلم کوتاه «آنیروس» در کشور ایتالیا در سال ۲۰۱۷ از دیگر افتخارات این فیلمساز فعال لاهیجانی است.

کد مطلب 4930289
زهرا منصوری

