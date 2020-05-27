کرملین: برای حضور پوتین در اجلاس کرونا تصمیمی گرفته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ ریاست جمهوری روسیه «کرملین» امروز چهارشنبه اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور این کشور از سوی «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس دعوتنامه‌ ای را به منظور شرکت در اجلاس جهانی واکسن برای کرونا دریافت کرده است.

بر اساس اعلام رویترز، کرملین در این خصوص اعلام کرد که تا کنون پاسخی را در ارتباط با این دعوتنامه اعلام نکرده است.

به گزارش این خبرگزاری، انگلیس چهارم ژوئن قرار است «اجلاس جهانی واکسن ۲۰۲۰» را به منظور بسیج ابتکارات و تدابیر لازم برگزار کند تا در دسترس بودن همه جهان به واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا تضمین شود.