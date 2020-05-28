هنر بهترین ابزار برای انتقال ارزشهای دینی و انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره شهید آوینی روز پنجشنبه با حضور محمد حسین اسماعیلی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، سرهنگ امیری مقدم معاون فرهنگی سپاه صاحب الامر قزوین، محسن کریمی مدیر کانون بسیج هنرمندان و مدیران فرهنگی استان در اداره ارشاد قزوین برگزار شد.

محمد حسین اسماعیلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در این مراسم اظهار داشت: بحران کرونا علی رغم همه مشکلاتی که برای دنیا و کشور ما به وجود آورد، به نوعی ایام دفاع مقدس را تداعی کرد چرا که همه اقشار مردم جهاد گونه وارد عمل شدند و با شرکت در رزمایش مواسات و کمک‌های مومنانه فضای جدیدی را در جامعه به وجود آوردند و نشان دادند با وجود مسائل و مشکلات سخت اقتصادی، اقشار مختلف مردم همچنان در کنار یکدیگر هستند.

وی اضافه کرد: در این ایام همه گروه‌ها و افراد به سهم خود برای کاهش مشکلات آُسیب دیدگان مشارکت کردند به عنوان یک فرصت و تجربه‌ای گران سنگ صحنه‌هایی از ایثار و همدلی را نشان دادند که می‌تواند الگوی آیندگان باشد.

اسماعیلی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب بارها بر استفاده از ابزارهای هنری تاکید داشته و فرمودند: هر اندیشه‌ای تا زمانی که در قالب هنر نگنجد، ماندگار نخواهد شد" جایگاه ارزشمند هنر را به ما یادآوری کردند.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در دوران کنونی هنر بهترین، سهل الوصول ترین، راحت ترین، سریع‌ترین و دقیق‌ترین روش برای انتقال ارزش‌ها، ایده‌ها و عقیده‌ها محسوب می‌شود و اگر ما همچنان بخواهیم با استفاده از ابزارهای سنتی برای انتقال ارزش‌ها استفاده کنیم به نتیجه نمی رسیم.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان قزوین یادآور شد: امروزه دشمنان انقلاب اسلامی از ابزارهای مختلف هنری برای استیلای فرهنگ غرب بر دنیا استفاده می‌کنند لذا اگر ما منفعل عمل کنیم شکست خواهیم خورد.

وی اظهار داشت: باید با یک برنامه ریزی دقیق، جامع و همه جانبه وارد عمل شده و با نگاه ایجابی به ابزارهای هنری از آنها در مسیر اهداف فرهنگی خود استفاده کنیم تا بتوانیم در این عرصه حرفی برای گفتن داشته باشیم.

اسماعیلی اظهار داشت: با داشتن پشتوانه غنی فر هنگی ایرانی و اسلامی می‌توانیم فعالیت‌های خوبی را برنامه ریزی کنیم و با بهره گیری از جوانان و نخبگانی که در حوزه فرهنگ، ادب، هنر، رسانه و فضای مجازی صاحب ایده هستند و سپردن کارها به آنها به اهداف تعیین شده دست یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: رسالت ما و بسیج هنرمندان استان و تمام نهادهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند این است که بتوانیم با جذب جوانان به فعالیت‌های فرهنگی و هنری با رویکرد جذب حداکثری و دفع حداقلی برای صیانت از ارزش‌ها و تبلیغ آن بکوشیم.

وی تاکید کرد: آزادسازی خرمشهر یکی از صدها و هزاران حادثه عظیم و شگرف دوران هشت ساله دفاع مقدس بوده است و امسال که چهلمین سالگرد دفاع مقدس است به نظر می‌رسد با برنامه ریزی دقیق و جامع‌تر در حوزه دفاع مقدس می‌توان امیدوار بود با تعامل بیشتری به دستاوردهای بهتری رسید.

اسماعیلی بیان کرد: آزادسازی خرمشهر یکی از صدها و هزاران حادثه عظیم و شگرف دوران هشت ساله دفاع مقدس است که یاد ایثار و شجاعت رزمندگان را در اذهان تداعی می‌کند.

در ادامه حاج احمد موسی لو دلاور رزمنده عملیات آزادسازی خرمشهر در این مراسم خاطراتی از عملیات بیت المقدس و نحوه آزادسازی خرمشهر بیان کرد.

همچنین سرهنگ امیری مقدم معاون فرهنگی هنری سپاه استان گفت: امیدواریم با برگزاری این جشنواره‌ها بتوان در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه و تفکر بسیجی به نسل‌های آینده و نسل جوان استفاده کرد.

وی افزود: هنر بهترین زبان برای انتقال ارزش‌های اسلامی به نسل جدید، است.

در این مراسم از دلاور رزمنده محمود موسی لو، از فرماندهان گمنام قزوینی در عملیات آزادسازی خرمشهر و همرزم شهیدان حسین حدادی و مشاطان تجلیل شد.

همچنین از مؤسسه مردم نهاد فرهنگی هنری گنجینه مهر قزوین به عنوان برگزیده جشنواره و فعال در حوزه هنر انقلاب اسلامی، سیدعلی مجابی مسئول مؤسسه فرهنگی هنری گنجینه مهر قزوین به دلیل برگزاری ۱۰۰ شب خاطره در شهرستان قزوین در سالیان گذشته و تولید مستند «از پدران و مادران شهدا» تجلیل شد.

در پایان از کتاب «سردار قهرمان» نوشته فاطمه فلسفی پور و طاهره ملکی با موضوع شهید حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد.

