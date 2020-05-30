تعدادی از مدیران شهرداری کرمانشاه برکنار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طلوعی شهردار کرمانشاه در واکنش به مرگ آسیه پناهی پیرزن کپرنشین تعدادی از مدیران شهرداری را برکنار کرد.

طلوعی مدیر اجراییات شهرداری و قائم مقام وی را عزل و شیرزاد عباسی را به عنوان سرپرست جدید این اداره منصوب کرد.

همچنین بنا به دستور طلوعی غلامرضا شهبازی مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری و هاشم رستمی معاون وی نیز برکنار شدند.

گفتنی است، ۳۰ اردیبهشت نیروهای اجراییات شهرداری کرمانشاه در راستای اجرای احکام زمین خواری در شهرک فدک کرمانشاه منزل پیرزنی را تخریب کردند که در جریان این تخریب، پیرزن جان خود را از دست داد.

علت اصلی مرگ پیرزن کپرنشین هنوز در دست بررسی است.