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۱۰ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۴۹

در واکنش به مرگ پیرزن کپرنشین؛

تعدادی از مدیران شهرداری کرمانشاه برکنار شدند

تعدادی از مدیران شهرداری کرمانشاه برکنار شدند

کرمانشاه_ شهردار کرمانشاه در برخورد با عاملان مرگ پیرزن کپرنشین تعدادی از مدیران شهرداری را برکنار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طلوعی شهردار کرمانشاه در واکنش به مرگ آسیه پناهی پیرزن کپرنشین تعدادی از مدیران شهرداری را برکنار کرد.

طلوعی مدیر اجراییات شهرداری و قائم مقام وی را عزل و شیرزاد عباسی را به عنوان سرپرست جدید این اداره منصوب کرد.

همچنین بنا به دستور طلوعی غلامرضا شهبازی مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری و هاشم رستمی معاون وی نیز برکنار شدند.

گفتنی است، ۳۰ اردیبهشت نیروهای اجراییات شهرداری کرمانشاه در راستای اجرای احکام زمین خواری در شهرک فدک کرمانشاه منزل پیرزنی را تخریب کردند که در جریان این تخریب، پیرزن جان خود را از دست داد.

علت اصلی مرگ پیرزن کپرنشین هنوز در دست بررسی است.

کد مطلب 4937615

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
      0 0
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      شهرداری کرمانشاه اگر در حین ساخت و ساز و تکمیل چنین بناهای غیر مجازی تکلیف قانونی خود بطور صحیح اقدام می کرد و مانع اتمام این بناها برای سکونت ساکنین آن می شد هرگز چنین اتفاقات ناگواری رخ نمی داد
    • گناهكار IR ۱۹:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
      0 0
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      هر روز شاهد ظلم بيشتر به مردم هستيم ،انسان نيستيم بخدا.خسته ام خدا
    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      باید اعدام شوند

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