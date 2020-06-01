هاله مشتاقی نیا نمایشنامهنویس درباره برگزاری کارگاه آموزش مجازی نمایشنامهنویسی در دوران کرونا به خبرنگار مهر گفت: ثبت نام دوره دوم آموزش مجازی نمایشنامهنویسی من با عنوان «از داستان تا نمایشنامه» با تاکید بر داستانهای کوتاهی از جروم دیوید سلینجر در راستای شناخت عناصر درام و تبدیل داستان به نمایشنامه آغاز شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه طرح آموزشی که برای این منظور در نظر گرفته بودم، مورد استقبال هنرجویان دوره اول قرار گرفت و حالا با این جمع وارد مرحله دوم شدهایم که در راستای دوره اول است. ضمن اینکه هنرجویان جدیدی هم در حال ثبت نام دوره اول هستند.
مشتاقی نیا درباره اینکه بحران کرونا چه تاثیری روی فعالیت وی به عنوان یک نمایشنامهنویس و مدرس این حوزه گذاشته است، بیان کرد: این تجربه نشان داد ایدهای را که مدتها بود به آن فکر میکردم، کاربردی و عملی است چون فارغ از اینکه باید از فضای مجازی که این روزها همه ما را بلعیده در راستای آموزش و انتقال تجربه استفاده کنیم، تدریس نمایشنامهنویسی لزوماً به فضای کلاس درس نیاز ندارد. چون عرصه خواندن، تحلیل، تحقیق و تمرین بر اساس مباحث آموزشی فقط چنین رویکردی را برنمیتابد. وجود فضای حاکم بر اثر ویروس کرونا برای من حکم کاتالیزور در راستای اجرای این ایده بود اما من نگاهم کوتاه مدت نبوده و کارگاههای مجازی آموزشی را ادامه خواهم داد.
نویسنده «مرد مقابل» متذکر شد: من هنرجویانی دارم که از شهرستانها هم ثبت نام کردهاند و یا حتی افرادی که به دلیل شیفتهای کاری و یا زندگی در خارج از کشور، امکان حضور در کلاسهای حضوری را ندارند و برگزاری کلاس به شکل مجازی به این عزیزان کمک کرده تا از آموزش باز نمانند. حتی در آموزش حضوری که در مدرسه نمایشنامهنویسی داشتم که البته آن دوره با عنوان «در جست و جوی ایده» بود با هنرجویان به دلِ اجتماع رفته بودیم، از آسایشگاه گرفته تا جمعه بازار و … تا هنرجویان با آدمها، مکانها، اشیا و… از جهانِ فردی که میخواهد بنویسد، ورود کنند.
وی در پایان صحبتهایش اظهار کرد: معتقدم عرصه آموزش نمایشنامهنویسی نیاز به نگاههای تازه دارد. من به کلاسهای مجازی به عنوان جایگزین نگاه نمیکنم اما معتقدم آموزش چه مجازی چه حضوری، نیاز به ایدههای تازه آموزشی دارد. هر مدرس در کنار دانش و تجربه، باید روش خاص خود را داشته باشد.
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