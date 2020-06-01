بالاترین آمار مرگ و میر کرونا در پایتخت مربوط به کدام روز بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا زالی، بعد از دوشنبه در جلسه ستاد کرونا کلانشهر تهران، به ارائه گزارشی از وضعیت بیماری کرونا در پایتخت پرداخت.

وی با اعلام اینکه بالاترین آمار مرگ و میر بیماران کرونا در تهران مربوط به ۲۶ اسفند ۹۸ است، گفت: پیک های بعدی کرونا در سال ۹۹، مربوط به روزهای ۴، ۱۰ و ۲۴ فروردین بود و در اردیبهشت به شدت کم شده است.

زالی با اشاره به عدد مولد پایه برای ارزیابی بیماری های عفونی، افزود: هرچقدر این عدد پایین تر باشد وضعیت مطلوب تر است، به طوری که شرایط در تهران کسری از عدد ۳ بود که به زیر یک رسیده است.

وی ادامه داد: اوج این عدد، ۶ دهم و مربوط به ۱۱ فروردین ۹۹ بود.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، گفت: در روزهای اخیر با حالت نسبتاً ثابت و همچنان زیر یک هستیم.