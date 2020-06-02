نظارت و بازرسی از صنوف همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ذوالقدری، بیان داشت: روز گذشته جلسه‌ای در استانداری تهران با ریاست معاون استاندار تشکیل و در خصوص ادامه مبارزه با شیوع ویروس کرونا در کشور با همکاری سازمان‌های مربوطه تاکید شد.

وی با اشاره به اینکه نظارت و بازرسی از صنوف مختلف با پایان یافتن مبارزه با کرونا ادامه دارد، تصریح کرد: در این جلسه معاون استاندار تاکید کرد شیوع و گسترش کرونا ادامه دارد و مسئولان ذیربط باید به زیر مجموعه‌های خود تاکید کنند که حتماً صنوف های مختلف پروتکل‌ها بهداشتی، فاصله اجتماعی و بهداشت را رعایت کنند.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ تصریح کرد: چند گروه از دانشگاه‌های علوم پزشکی، بازرسان اصناف و پلیس اماکن عمومی استانداری و سازمان حمایت برای بازرسی از صنوف شهر تهران تشکیل خواهد شد و وظیفه این گروه مراجعه به محل‌های اصناف و بررسی رعایت موارد بهداشتی و پروتکل‌های ستاد مبارزه با کرونا توسط متصدیان صنوف است.

سردار ذوالقدری افزود: آمارها نشان می‌دهد تعداد فوتی‌ها و بیماران کاسته شده ولی تعداد افراد مبتلا شناسایی شده افزایش یافته است که این حاکی از ادامه شیوع و گسترش این بیماری است. بنابراین با بازگشایی همه صنوف اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشود قطعاً با مشکلات عدیده ای روبرو خواهیم شد.

وی با بیان اینکه قرار است از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما مسئولان تذکرات لازم و لزوم توجه بیشتر به موارد بهداشتی را مطرح کنند، ادامه داد: بازرسی‌های مشترک احتمالاً از پایان هفته جاری آغاز خواهد شد.

سردار ذوالقدری در خصوص زمان بازگشایی تالارهای پذیرایی، گفت: تمهیدات لازم برای بازگشایی تالارهای پذیرایی اندیشیده شد تا این صنوف نیز با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی بتوانند به زودی فعالیت خود را آغاز کنند.