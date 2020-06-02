بدترین رکود اقتصادی تاریخ در انتظار کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مؤسسه فاینانس بین‌المللی اعلام کرد که ۶ کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس به علت شوک دوگانه پاندمی کرونا و سقوط قیمت نفت، با بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود مواجه خواهند شد.

این مؤسسه اعلام کرد علی‌رغم اینکه برخی از این کشورها اعلام کرده‌اند که در مهار بیماری موفق بوده‌اند و در هفته‌های اخیر محدودیت‌های خود را تسهیل کرده‌اند، تولید ناخالص داخلی کل آنها امسال ۴.۴ درصد افت خواهد کرد.

کاهش سرمایه‌گذاری در بخش عمومی، که از سوی دولت‌های این منطقه برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه در مواجهه با بحران کرونا انجام شده است باعث شده ضررهای ناشی از کاهش صادرات نفت جبران شوند، اما کسری بودجه همچنان از ۲.۵ درصد در ۲۰۱۹ به ۱۰.۳ د رصد افزایش یافته است.

کشورهای این منطقه برای حمایت از شرکت‌های خود با وجود بحران کرونا بسته‌های کمک مالی معرفی کرده‌اند. بانک مرکزی سعودی اعلام کرد که ۱۳.۳ میلیارد دلار دیگر به سیستم بانکی خود برای پشتیبانی از بخش خصوصی تزریق خواهد کرد. اقتصاد عربستان سعودی که بزرگترین اقتصاد این منطقه است ۴ درصد آب خواهد رفت و کسری بودجه آن به ۱۳ درصد افزایش می‌یابد.

مؤسسه فاینانس بین المللی همچنین اعلام کرد: اقداماتی که برای تزریق نقدینگی به اقتصادهای این منطقه انجام شده، برابر با ۴ درصد تولید ناخالص داخلی یا ۵۴ میلیارد دلار بوده است.

اقتصاد عمان، به عنوان آسیب‌پذیرترین اقتصاد این منطقه در برابر بحران کرونا و قیمت نفت، امسال ۵.۳ درصد آب خواهد رفت و کسری بودجه آن از ۹.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۹ به ۱۶.۱ درصد جهش خواهد کرد.