به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح پروژه پایش تصویری روستاهای بخش خرمدشت پیش از ظهر پنجشنبه با حضور محمدرضا صفیخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین در بخشداری خرمدشت برگزار شد.
این پروژه با هدف ارتقای امنیت، افزایش نظارت و تقویت پایش تصویری در روستاهای بخش خرمدشت اجرا شده و ۲۲ روستای این بخش را تحت پوشش قرار میدهد.
برای اجرای این طرح بیش از ۹۷ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده و عملیات اجرایی آن طی ۱۱ ماه به پایان رسیده است.
در قالب این پروژه ۶۶ دستگاه دوربین در روستاهای تحت پوشش نصب شده که برای هر روستا سه دستگاه دوربین در نظر گرفته شده است.
از مجموع تجهیزات نصبشده، ۲۲ دستگاه دوربین پلاکخوان و ۴۴ دستگاه دوربین نظارتی است که با بهرهبرداری از آنها امکان پایش تصویری معابر، ورودیها و محورهای روستاهای بخش خرمدشت فراهم شده است.
اجرای این طرح با هدف افزایش ضریب امنیت روستاها، ارتقای قابلیت نظارت بر تردد خودروها و کمک به شناسایی تخلفات و موارد مشکوک انجام شده است.
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