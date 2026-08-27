به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان سنقر و کلیایی، به همراه نماینده مردم این شهرستان در مجلس و جمعی از مدیران استان از سد جامیشان بازدید کرد و ظرفیت‌های توسعه‌ای آن را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به موقعیت مناسب سد جامیشان اظهار کرد: این مجموعه علاوه بر تأمین آب، ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه گردشگری، شیلات، تفریحات و ورزش‌های آبی و کشاورزی دارد و باید از این قابلیت‌ها برای رونق اقتصادی منطقه استفاده کرد.

استاندار کرمانشاه استفاده از توان بخش خصوصی را راهکار اصلی توسعه این ظرفیت‌ها دانست و گفت: سرمایه‌گذاران متقاضی باید از اهلیت، توان مالی و تجربه کافی برخوردار باشند تا طرح‌های پیشنهادی به مرحله اجرا برسند.

حبیبی همچنین بر تسریع در فرآیند جذب سرمایه‌گذار تأکید کرد و افزود: شرح خدمات مطالعات باید در سریع‌ترین زمان تهیه شود و هدف‌گذاری شده است که فراخوان جذب سرمایه‌گذار در حوزه گردشگری تا هفته نخست آبان‌ماه آماده انتشار باشد. وی همچنین خواستار تعیین تکلیف فراخوان موجود حداکثر تا پایان شهریور شد.

وی از مسئولان شهرستان خواست پیشنهادهای خود را در حوزه‌های گردشگری، شیلات و تفریحات آبی حداکثر ظرف دو هفته به شرکت آب منطقه‌ای ارائه کنند تا در مطالعات و برنامه نهایی سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر فعال شدن ظرفیت شیلات سد جامیشان تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذار و پیمانکار این بخش یک هفته فرصت دارند وضعیت اجرای طرح را مشخص کنند و دستگاه‌های مرتبط نیز باید برای رفع موانع همکاری لازم را داشته باشند.

حبیبی همچنین به اهمیت مسیر دسترسی سد جامیشان اشاره کرد و گفت: نامناسب بودن جاده می‌تواند مانع حضور گردشگران و سرمایه‌گذاران شود؛ بنابراین بهسازی این مسیر باید با همکاری فرمانداری و اداره‌کل راهداری در دستور کار قرار گیرد.

وی رفع معارضات محلی و پیگیری موضوع فاضلاب و تصفیه‌خانه منطقه را از دیگر اقدامات ضروری عنوان کرد و افزود: مصوبات این نشست باید به صورت زمان‌بندی‌شده دنبال شود و فرماندار مسئولیت پیگیری اجرای تصمیمات را بر عهده خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: توسعه ظرفیت‌های سد جامیشان تنها به یک پروژه عمرانی محدود نمی‌شود و می‌تواند با فعال شدن گردشگری، ورزش، شیلات و بخش‌های اقتصادی، زمینه‌ساز تحول قابل توجه در اقتصاد منطقه باشد.