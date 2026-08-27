شیوا بختیاری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۵ ساله و متولد شهر همدان است، اظهار کرد: از کودکی مانند همه کودکان دیگر ورزش را دوست داشتم و ورزشهای مختلفی را نیز بهصورت غیرحرفهای تجربه کردم اما هیچکدام را بهصورت حرفهای دنبال نکردم.
وی افزود: پس از پایان تحصیلات در ۲۳ سالگی وارد رشته تیراندازی با کمان شدم و از ۲۴ سالگی بهصورت حرفهای رشته کامپوند را دنبال کردم. من نخستین بانویی بودم که رشته کامپوند را در استان همدان آغاز کردم و خوشبختانه پس از من تعداد بانوانی که در سطح استان در این رشته فعالیت میکنند افزایش یافت.
ملیپوش تیراندازی با کمان استان همدان ادامه داد: فعالیت خود را برای نخستین بار زیر نظر آقای رضوی آغاز کردم و پس از انتخاب رشته کامپوند زیر نظر آقای امین کاظمپور به کار ادامه دادم و اکنون که در تیم ملی حضور دارم زیر نظر آقای اسماعیل آبادی فعالیت میکنم.
وی افزود: در مسابقات داخلی مقامهای زیادی کسب کردهام که ذکر همه آنها در این گفتوگو امکانپذیر نیست اما در بخش برونمرزی موفق به کسب مدال طلای تیمی مسابقات جهانی سیسمو و مدال برنز تیمی رقابتهای قهرمانی آسیا شدم که سال گذشته در کشور بنگلادش برگزار شد.
کسب جایگاه دوم در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی
بختیاری با اشاره به روند انتخابی تیم ملی گفت: در مرحله نخست انتخابی تیم ملی نفر اول تیم شدم اما در مرحله نهایی که در مسابقات جهانی ترکیه برگزار شد در جایگاه دوم قرار گرفتم و پیش از اعزام به ترکیه قرار بر این بود که با توجه به چهار نفره بودن تیم در بخش زنان و مردان نفرات برتر سهمیه بازیهای آسیایی را کسب کنند.
وی افزود: سالها برای رسیدن به این موقعیت زحمت کشیدهام و دوری از خانواده و دوستان یکی از مهمترین سختیهای این مسیر بود اما تلاش کردم همه این دشواریها را به جان بخرم تا به جایگاهی که اکنون در آن قرار دارم برسم و امیدوارم بهزودی ثمره این تلاشها را ببینم.
ورزشکار اعزامی به بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن اظهار کرد: بدون حمایت مسئولان نمیتوانستم به این مرحله برسم و بیشتر حمایتهایی که دریافت کردم روحی و روانی بود اما از نظر مالی تنها حمایت مستقیم پرداخت کمکهزینه مسابقات ناگویا بود که در مقایسه با استانهای دیگر بسیار اندک بود.
وی افزود: در رشته من تجهیزات اهمیت زیادی دارد و تاکنون تنها با حمایت خانواده توانستهام هزینهها را تامین کنم اما با افزایش نرخ ارز همین هزینهها نیز از توانم خارج شده است و اکنون برای پیشرفت بیشتر به تجهیزات بهروز نیاز دارم چراکه در این رشته حتی اختلاف یک امتیاز میتواند جایگاه ورزشکار و سکوهای قهرمانی را مشخص کند.
هزینه ۲۰۰ میلیون تومانی یک پک تیر
بختیاری ادامه داد: تنها کسانی که در وهله نخست جویای حال من شدند رئیس هیئت تیراندازی استان همدان آقای هنری بودند که همیشه و بهحق از من حمایت کردهاند و همچنین خانم پیردهقان که اخیرا احوال من را جویا شدند.
وی افزود: برای ورزشکاری مانند من که یک پک ۱۲ عددی تیر مصرفی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، کمکهایی که انجام میشود حتی حداقل نیازهایم را تامین نمیکند و از این بابت خودم و خانوادهام تحت فشار هستیم.
ملیپوش تیراندازی با کمان استان همدان بیان کرد: من هیچ شغلی جز ورزشکار ملیپوش بودن ندارم که آن هم در واقع شغل محسوب نمیشود و متاسفانه از جایی نیز حقوق مناسبی دریافت نمیکنیم و اگر بخواهم سر کار بروم عملا باید با ورزش قهرمانی خداحافظی کنم.
وی درباره شرایط اردوهای تیم ملی گفت: پس از مسابقات خردادماه ترکیه که از آن رقابتها بازگشتیم بهصورت مداوم در اردو هستیم.
بختیاری افزود: در این مدت رئیس فدراسیون آقای شعبانیبهار در حد توان خود خواستههای ما را فراهم کردند و خدا را شکر از طرف فدراسیون با کمبودی مواجه نیستیم.
وی با اشاره به میزان آمادگی خود برای حضور در بازیهای آسیایی گفت: اکنون به ۶۰ درصد آمادگی رسیدهایم و هر هفته که به بازیهای آسیایی نزدیکتر میشویم این میزان آمادگی افزایش پیدا میکند تا به بالاترین حد خود برسد.
کمکهزینه مسابقات با پاداش تفاوت دارد
ورزشکار اعزامی به بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن بیان کرد: بخش زیادی از پاداشها پرداخت نشده است و وجهی هم که پرداخت شد بیشتر کمکهزینه بود و در مسابقات قهرمانی آسیا که موفق به کسب مقام شدم مراسم تجلیلی برگزار نشد که البته مسائل ناشی از جنگ تحمیلی نیز در این موضوع تاثیر داشت.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی فکر نمیکنم ورزشکاران استان از مبلغ پاداشی که برای مدالآوری در بازیهای آسیایی تعیین شده است رضایت داشته باشند و هزینههای ورزش قهرمانی و تجهیزات مورد نیاز در رشته تیراندازی با کمان بسیار بالا است و حمایتها باید متناسب با این شرایط افزایش پیدا کند.
بختیاری درباره اهداف خود در بازیهای آسیایی گفت: هدفم کسب بهترین مدال در بازیهای آسیایی و همچنین بهدست آوردن سهمیه بازیهای المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ است و برای رسیدن به این اهداف تمام تلاش خود را به کار خواهم گرفت.
وی با تاکید بر حمایتهای هیئت تیراندازی با کمان استان همدان گفت: از هیئت استان رضایت کامل دارم چراکه پس از خانوادهام تنها حامی من هیئت استان بوده است و در اینجا لازم میدانم ابتدا از زحمات خانوادهام تشکر کنم که در تمام این سالها پشتیبان من بودهاند.
ملیپوش تیراندازی با کمان استان همدان ادامه داد: از ریاست فدارسیون تیراندازی، مربیان محترم تیم ملی آقایان عبادی و کاظمپور، خانم صادقی و دبیر هیئت تشکر میکنم.
وی افزود: از اداره ورزش و جوانان استان همدان نیز تشکر میکنم، درست است که از نظر مالی حمایت زیادی از من نداشتهاند اما هرجا به حضور و حمایت آنها نیاز داشتم در کنارم بودند و از زحماتشان قدردانی میکنم.
بختیاری در پایان گفت: از مسئولان انتظار بیشتری دارم و بسیار علاقهمندم از نزدیک با آنها دیدار کنم تا با روحیهای مضاعف راهی مسابقات شوم و بتوانم نتیجه تلاشهای خود و حمایتهای آنها را به دست آورم.
وی تصریح کرد: امیدوارم با حمایت بیشتر مسئولان، خانواده و مجموعه ورزش استان همدان بتوانم در بازیهای آسیایی بهترین عملکرد را داشته باشم و به سهمیه المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ نیز دست پیدا کنم.
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