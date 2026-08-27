به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر پنجشنبه در چهارمین روز از هفته دولت با حضور در بخش مرکزی شهرستان قم و شهر قنوات، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی این منطقه را افتتاح کرد و در جریان روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و مسائل و نیازهای شهر قنوات قرار گرفت.



استاندار قم در بدو ورود به بخش مرکزی شهرستان قم و شهر قنوات مورد استقبال بخشدار مرکزی قم، محمدابراهیم فرهادلو شهردار قنوات و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت و سپس برنامه افتتاح طرح‌های پیش‌بینی‌شده در این سفر را دنبال کرد.



در جریان این سفر، ۳۰ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهر قنوات با اعتباری بالغ بر ۳۲۰۰ میلیارد ریال به صورت متمرکز و نمادین در سالن تازه‌افتتاح‌شده هاجر به بهره‌برداری رسید.



این مجموعه طرح‌ها بخش‌های مختلفی از نیازهای شهری را در بر می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی شهری، راه‌اندازی سامانه پایش تصویری، سامانه ۱۳۷ و اپلیکیشن چشم شهروند اشاره کرد.



طرح‌های شهری قنوات وارد مرحله بهره‌برداری شد



در بخش دیگری از این طرح‌ها، آزادسازی و توافقات مرتبط با املاک واقع در مسیر اجرای پروژه‌های شهری و همچنین خرید ماشین‌آلات مورد نیاز شهرداری دنبال شده است که مجموعه این اقدامات، بخشی از برنامه‌های اجرایی شهر قنوات در حوزه خدمات و زیرساخت‌های شهری را تشکیل می‌دهد.



همچنین استاندار قم در ادامه این سفر با حضور در امامزادگان طیب و طاهر، ضمن ادای احترام به مقام شهدای مدفون در این آرامستان، پروژه بهسازی، بازسازی و آسفالت محوطه بیرونی این مجموعه را افتتاح کرد.



این پروژه در زمینی به مساحت ۱۹ هزار مترمربع اجرا شده و برای اجرای آن بیش از ۱۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.



از دیگر طرح‌های مورد بهره‌برداری در قنوات، سالن هاجر است که با رویکرد فرهنگی و ورزشی احداث شده و برای استفاده بانوان و برگزاری برنامه‌های ورزشی، فرهنگی و فعالیت‌های جمعی پیش‌بینی شده است.



سالن هاجر برای فعالیت بانوان آماده شد



در جریان این بازدید، موضوعات مرتبط با توسعه شهر قنوات و نیازهای اساسی این منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام و مسائل توسعه‌ای شهر تأکید شد.



تعیین تکلیف مجتمع دامشهر، راه‌اندازی درمانگاه شبانه‌روزی دولتی و ایجاد یک مجموعه فرهنگی چندمنظوره از جمله موضوعاتی بود که در این سفر مطرح شد و مدیریت شهری قنوات آنها را از مطالبات مهم این شهر عنوان کرد.



کمبود سرانه فضاهای فرهنگی و ورزشی نیز از دیگر مسائل مطرح‌شده درباره قنوات بود که با توجه به ظرفیت‌های جمعیتی این شهر، ضرورت توسعه امکانات متناسب با نیاز شهروندان را مورد توجه قرار داده است.



بر اساس آمارهای غیررسمی و مطالعات انجام‌شده، جمعیت قنوات حدود ۳۳ هزار نفر برآورد می‌شود و این شهر از نظر جمعیتی در شمار شهرهای مهم استان قم پس از مرکز استان قرار دارد.



قنوات به توسعه فضاهای ورزشی نیاز دارد



در حوزه ورزش نیز ظرفیت جوانان و نوجوانان قنوات و در عین حال کمبود فضاهای ورزشی، به‌ویژه برای بانوان، مورد توجه قرار گرفت و سالن هاجر با هدف فراهم‌کردن امکان فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی بانوان در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.



این سالن برای رشته‌هایی از جمله ورزش‌های رزمی، ورزش‌های انفرادی و فعالیت‌های گروهی پیش‌بینی شده و می‌تواند بخشی از نیازهای ورزشی و فرهنگی بانوان شهر را پوشش دهد.



شهرداری قنوات طی سال‌های اخیر از فعالیت‌های ورزشی در رشته‌هایی همچون والیبال، فوتسال، سوارکاری، تیراندازی و ورزش‌های رزمی حمایت کرده است و تیم‌های ورزشی این شهر نیز در برخی رشته‌ها موفق به کسب رتبه‌های استانی و بین‌المللی شده‌اند.



در مجموع، سفر استاندار قم به بخش مرکزی شهرستان قم و شهر قنوات علاوه بر افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی، به بررسی مسائل و نیازهای این شهر اختصاص داشت و موضوعات مرتبط با طرح‌های نیمه‌تمام، زیرساخت‌های شهری، درمان، فرهنگ و ورزش در این بازدید مورد توجه قرار گرفت.



در این سفر حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، امیرعباس بقایی فرماندار قم و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، استاندار قم را همراهی کردند.