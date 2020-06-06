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۱۷ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۱۲

سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهرسازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم نامه با موضوع تثبیت مالکیت اراضی و املاک، مدیریت بهینه بر دارایی‌های دولت و جلوگیری از زمین خواری‌ها است.

کد مطلب 4942260

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