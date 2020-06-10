پدر علم کویر شناسی ایران مهمان «به خانه بر می گردیم» می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، پرویز کردوانی امروز چهارشنبه ۲۱ خردادماه با حضور در استودیوی برنامه «به خانه بر می‌گردیم» درباره راهکارهایی برای صرفه جویی و مصرف بهینه آب به مخاطبان این برنامه توضیحات کاملی ارائه می دهد.

برنامه «به خانه بر می‌گردیم» در هفته محیط زیست تلاش داشته تا ضرورت حفاظت از محیطی که در آن زندگی می‌کنیم را برای مخاطبان خود بیش از پیش نمایان کند.

حسین مولایی و زینب پور ابراهیم مجریان امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد برنامه «به خانه بر می گردیم» هستند.

برنامه «به خانه بر می گردیم» کاری از گروه خانواده و کودک شبکه پنج سیما به تهیه کنندگی گودرز عزیزی و سردبیری مائده شیرپور است که از شنبه تا پنج شنبه هر هفته حوالی ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه روی آنتن می رود.