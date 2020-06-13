دستورالعمل پیشگیری از کرونا در خوابگاهها/ ظرفیت پذیرش کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل پیشگیری و کنترل کرونا ویروس (کووید ۱۹) در اماکن دانشجویی تهیه و منتشر شد.

بیماری نوپدید کووید ۱۹ که عامل آن ویروس مرموز و بسیار مسری SARS-CoV-۲ است یکی از مهمترین و پیچیده ترین تهدیدهای حال حاضر سلامت بشر است که در مدت کوتاهی پس از شروع، جمعیت عظیمی را در سراسر جهان مبتلا کرده است. علائم این بیماری شامل تب، سرفه و تنگی نفس است که در موارد شدیدتر می تواند منجر به مشکلات شدید تنفسی و حتی مرگ بیمار شود.

این ویروس معمولاً از طریق تماس مستقیم با قطرات تنفسی یک فرد آلوده که می تواند ناشی از عطسه و سرفه باشد، منتقل می شود. تماس با سطوح آلوده به ویروس و تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان می تواند راه دیگر انتقال ویروس به افراد باشد.

ویژگی های این بیماری از جمله دوره مخفی و بدون علامت چند روزه، قدرت انتقال سریع و عدم پاسخ به درمان در بخشی از بیماران باعث شده است نظام های سلامت در مواجهه با این بیماری و همه گیری آن با چالش های پیچیده ای روبرو شوند.

مهمترین روش کنترل این بیماری، آموزش همگانی به منظور آگاه سازی، توانمند سازی و افزایش مشارکت جامعه با هدف پیشگیری از سرایت آن است. جلوگیری از تجمع افراد (دور گزینی اجتماعی یا فیزیکی)، تشخیص و درمان زودرس، ایزوله کردن افراد مبتلا از مراحل اولیه بیماری، ردیابی افراد پرخطر و استفاده مناسب از وسایل حفاظت شخصی مهمترین راهبردهای کنترل این بیماری است.

دانشگاهها، مراکز آموزشی و خوابگاه های دانشجویی از مراکز پر تجمع هستند که همزمان با شروع همه گیری در کشور تعطیل شد. اگر چه بخشی از دستیاران و دانشجویان علوم پزشکی بر حسب ضرورت در خوابگاه ها ماندند. همچنین با بهبود اوضاع و کنترل بهتر بیماری ممکن است تعداد بیشتری از خوابگاهها باز شده و به فعالیت خود ادامه بدهند.

این راهنما و دستورالعمل به منظور کنترل و جلوگیری از انتقال بیماری کروناویروس در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی تهیه شده است. اماکن دانشجویی در دستورالعمل حاضر شامل خوابگاه های دانشجویی، سالن های غذا خوری و طبخ غذا، سالن های ورزشی، کتابخانه و … است که دانشجویان در آنها مشغول به فعالیت هستند.

لازم است دانشجویان بر اساس نوع فعالیت در دانشکده ها و بیمارستان ها به دو دسته «دانشجویانی که بخش های بالینی و حضور در بیمارستان ندارند» و «دانشجویان دارای بخش های بالینی (دانشجویانی که نیاز به حضور در بیمارستان، مراکز درمانی و بالین بیماران دارند)» تقسیم می شوند.

با توجه به این شرایط جهت اجتناب از انتقال بیماری در بین گروه های مختلف دانشجویی در خوابگاه های مختلف، طبقات مختلف و واحدهای مختلف اسکان داده شوند.

در صورت بروز هرگونه علامت و یا ابتلاء به بیماری دانشجوی بیمار به همراه افراد ساکن در اتاق در نقاهتگاه ها و محل های مشخص شده جهت گذراندن دوره درمان و یا قرنطینه انتقال و اسکان داده می شوند.

دانشجویان و کارکنان شاغل در خوابگاهها و اماکن دانشجویی در صورت بروز هریک از علائم بالینی شامل احساس ضعف، خستگی، تب، سرفه، عطسه، تنگی نفس، گلودرد و آبریزش بینی فوراً اقدامات را انجام دهند و به نقاهتگاه های مشخص شده یا منزل شخصی (برای پرسنل) انتقال داده شوند.

تا حد امکان سرویس های بهداشتی، حمام، محل تهیه غذا، محل شستشوی ظروف و سایر محل های عمومی و مشترک مورد استفاده برای گروه های مختلف جداسازی شود به گونه ای که گروه های مختلف با هم حداقل تماس و انتقال بیماری را داشته باشند.

از خوردن غذا در محیط های عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده (غذاهای غیر کارخانه ای) کاملاً اجتناب شود و از مواد غذایی به صورت کاملاً پخته استفاده شود.

مقررات عمومی کنترل و پیشگیری کروناویروس در خوابگاه ها

ممنوعیت تجمع بیش از سه نفر در مکان های عمومی خوابگاه

عدم پذیرش مهمان و ملاقات کننده از خارج خوابگاه

عدم استعمال دخانیات در محیط خوابگاه

خودداری دانشجویان از رها کردن ظروف در آشپزخانه

ممنوعیت مکالمه با تلفن همراه در مکان های عمومی و راهروها

تعطیل بودن محل های تجمع شامل سالن غذاخوری، نمازخانه، سالن ورزشی، سالن ITو.. . یا رعایت حداقل شرایط استاندارد و فاصله یک و نیم متر تا دو متر در این مکان ها

تعطیلی کلیه صنوف فعال در محوطه خوابگاه و دانشگاه نظیر آرایشگاه با رعایت حداقل شرایط استاندارد و فاصله یک و نیم متر تا دو متر در این مکان ها

محدودیت خروج دانشجویان حاضر در خوابگاه به جز برای حضور در بیمارستان دانشگاه/دانشکده. مسوولیت بررسی این موضوع با مسؤول خوابگاه است.

آموزش هایی برای مدیریت خوابگاه ها

ظرفیت خوابگاه ها به نصف ظرفیت اسمی کاهش یابد.

حداکثر افراد ساکن در یک اتاق ۳ نفر باشند و فاصله حداقل ۲ متر بین آنها رعایت شود.

کلیه افراد شامل دانشجویان و کارکنان ساکن در خوابگاه در سامانه خود اظهاری وزارت بهداشت ثبت نام کنند و در صورتیکه علائم بیماری را نداشتند، فرم مربوطه را پرینت کرده و پس از امضا آن را به مدیر خوابگاه تحویل دهند.

استفاده از تخت های دو طبقه در خوابگاه ممنوع است.

تیمی از کارکنان و کارگران به منظور نظافت روزانه خوابگاه تشکیل شود.

قبل از بازگشایی عمومی خوابگاه، ابتدا کل محیط ضدعفونی شود.

امکانات نظافت و حفاظت شخصی مانند صابون، مواد شوینده و مواد ضد عفونی کننده، برای استفاده کارکنان و دانشجویان در مواقع لزوم در دسترس باشد.

دانشجویان و کارکنان خوابگاه از نظر تب و علائم احتمالی بیماری شامل سرفه، عطسه، و تنگی نفس هنگام ورود به خوابگاه و به منظور شناسایی زودرس افراد مبتلا به طور روزانه چک شوند.

از ضد عفونی کردن مرتب قسمت هایی نظیر نرده ها، دستگیره ها، میزها، صندلی ها و نقاطی که در تماس مشترک افراد هستند (روزانه یک نوبت)، تمام تجهیزات نظافتی بلافاصله بعد از استفاده، قسمت کارگران و کارکنان، آشپزخانه، سالن غذاخوری و سالن شست و شوی لباس، تمام سطوح پر تماس (نظیر دستگیره درب ها ، تلفن ها، میزها و پیشخوان ها، کیبوردها و... ) به طور روزانه اطمینان حاصل شود.

از وجود سطل های زباله پدالی و قرار دادن کیسه های پلاستیکی درون آنها در سالن های غذاخوری، از پوشیده بودن درب سطل های زباله در تمام مدت و گره زدن مناسب کیسه های زباله قبل از دفع آنها و تمیزکردن فوری نشت مواد زائد کیسه های زباله اطمینان حاصل شود.

از نصب ظروف حاوی مواد ضدعفونی کننده دست ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در مکان های مناسب نظیر ورودی ها، طبقات و راهروها، سالن مطالعه و غذاخوری اطمینان حاصل شود.

برای توزیع مناسب غذا در بین دانشجویان (ترجیحا غذا در ظروف یک بار مصرف تحویل شود). برنامه ریزی شود.

غربالگری در محیط های دانشجویی

به منظور پیشگیری از انتقال عفونت به سایرین و تشخیص زود هنگام بیماری، کلیه دانشجویان و پرسنل خوابگاه باید از نظر احتمال ابتلا مورد بررسی قرار گیرند.

آموزش کلیه دانشجویان و کارکنان درباره اصول حفاظت فردی، علائم بیماری، روشهای پیشگیری و انتقال بیماری، آموزش کارکنان برای داشتن توجه و ظن بالینی بالا برای شناسایی موارد مشکوک، انجام غربالگری (ارزیابی دمای بدن و کنترل ظهور علائم مشکوک و محتمل در هر شیفت)، آموزش کلیه دانشجویان و کارکنان با استفاده از پوسترها با مضمون علائم هشدار دهنده صورت گیرد.

در افراد دارای علامت/ مشکوک: آموزش استفاده صحیح و دائمی از ماسک (ترویج بهداشت تنفسی)، رعایت موازین کنترل عفونت (به ویژه شستن دست ها و همچنین هدایت کردن بیمار به سمت یاداوری مسابقه سفر و تماس های خود با کادر درمانی ضروری است.

خوابگاه ها حداقل یک اتاق مناسب (متناسب با تعداد دانشجویان و کارکنان برای برخورد با هر یک از شرایط احتمالی را در نظر داشته باشند تا در صورت مواجهه امکان جداسازی و کنترل عفونت ( تا قبل ازانتقال به مراکز درمانی و یا نقاهتگاه ) مهیا باشد.

نکات مهم رعایت دستورالعمل پیشگیری از کرونا در خوابگاه های دانشجویی

کارکنان مرکز، برای تماس با بیمار مشکوک به بیماری باید احتیاطات استاندارد، تماسی و قطره ای را رعایت کنند.

ضمن ثبت اسامی افرادی که به اتاق قرنطینه بیمار مشکوک وارد می شوند، باید ورود کارکنانی که وارد اتاق بیماران مشکوک / محتمل کرونا می شوند نیز به حداقل ممکن تقلیل یابد.

در فواصل زمانی کوتاه و به صورت مکرر، سطوحی که فرد مشکوک لمس می کند باید تمیز و گندزدایی شود.

به تمامی افراد در معرض تماس با فرد مشکوک به ابتلا در صورتی که حفاظت فردی را رعایت نکرده اند توصیه می شود تا مدت ۱۴ روز از زمان تماس، از حضور در مکان های عمومی و تماس با سایر افراد خودداری کرده و بر وضعیت سلامتی خود نظارت داشته باشند.

در صورت بروز هرگونه علائم، به ویژه تب، علائم تنفسی مانند سرفه یا تنگی نفس و اسهال، به مراکز درمانی مراجعه کنند.

رعایت اصول بهداشت محیط در بخش های عمومی خوابگاه های دانشجویی (نظیر سالن های ورزشی، مطالعه، نمازخانه و ..) الزامی است.