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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۴۴

شاکری در گفتگو با مهر:

قیمت مسکن بدون ضابطه است/ کمیسیون عمران مجلس پیگیری می‌کند

قیمت مسکن بدون ضابطه است/ کمیسیون عمران مجلس پیگیری می‌کند

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: قیمت اجاره و خرید مسکن به صورت جهشی و بدون هیچ ضابطه‌ای در حال افزایش است که ما در کمیسیون عمران این موضوع را بررسی می کنیم.

اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از وضعیت مسکن، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در این روزها به ویژه اقشار آسیب پذیر و جوانان، قیمت سرسام آور اجاره و خرید مسکن است و با این شرایط خرید مسکن برای بسیاری از مردم تبدیل به رؤیا شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت اجاره مسکن هم بسیار نابسامان است، تصریح کرد: قیمت‌های اجاره مسکن هم به صورت جهشی و بدون هیچ گونه ضابطه‌ای در حال افزایش است و این مسئله باعث شده که مردم به ویژه در شهرهای بزرگ از مراکز شهر به پایین شهر و حاشیه شهرها برای زندگی بروند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از افزایش قیمت مسکن، گفت: هیچ کنترل و نظارت درستی بر قیمت مسکن صورت نمی‌گیرد.

شاکری گفت: ثبت اجاره نامه و خرید و فروش مسکن ضابطه مند نیست و برخی از املاکی‌ها بدون توجه به ضوابط و قوانین، قیمت رهن و اجاره را سرسام آور افزایش می‌دهند که باید با این رویه برخورد شود.

وی تأکید کرد: از وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی انتظار داریم که به فریاد مردم برسند و بازار عرضه و تقاضای مسکن را کنترل و مدیریت کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در این زمینه خلاء قانونی نداریم و قوانین بسیار زیادی دراین زمینه وجود دارد که یا اجرا نمی‌شود و یا بد اجرا می‌شود که اگر نظارت صحیحی صورت گیرد، می‌توان با نابسامانی‌های وضعیت مسکن مقابله کرد.

شاکری با اشاره به طرح ملی مسکن گفت: در وهله اول باید ببینیم آیا واقعاً قرار است در این طرح تولید مسکن صورت گیرد یا اینکه این مسئله هم به مطالبات قبلی مردم اضافه می‌شود. ما باید مطمئن شویم که دولت از طریق این طرح، قرار است چه مقدار مسکن برای مردم تولید کند و آیا به حد مکفی هست یا خیر و قطعاً در کمیسیون عمران مجلس پیگیری خواهد شد.

وی افزود: یکی از پیشنهادات ما برای کنترل قیمت مسکن آن است که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به مردمی که می‌خواهند خودشان شخصاً اقدام به ساخت خانه کنند، کمک کنند تا آنان مطابق با استطاعت مالی خودشان بتوانند خانه دار شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: ماقطعا به صورت جدی و مستمر، مطالبات مردم درباره مسکن را در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهیم کرد تا مشکلات آنان در این زمینه کاهش یابد.

کد مطلب 4946992
زهرا علیدادی

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