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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۲۴

وزارت راه برای تأمین زمین مسکن ملی، دست به دامن دیگر دستگاه ها شد

وزارت راه برای تأمین زمین مسکن ملی، دست به دامن دیگر دستگاه ها شد

وزارت راه و شهرسازی طرحی به دولت برد که بر اساس آن سایر دستگاه ها ملزم به ارائه اراضی در اختیار خود به این وزارت خانه برای اجرای طرح مسکن ملی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت راه و شهرسازی طرحی در کمیسیون امور زیربنایی دولت که ریاست آن بر عهده وزیر راه و شهرسازی است، برای تصویب در هیئت وزیران ارائه کرده که بر اساس آن، اراضی در اختیار سایر دستگاه‌ها برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود.

در صورت تصویب این طرح که در راستای اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن است، سایر وزارتخانه‌ها «می توانند» اراضی مازاد در اختیار خود را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده و با همکاری دستگاه مذکور، واحدهای مسکونی کارکنان آن سازمان که مشمول طرح ملی مسکن باشند، در اراضی همان نهاد احداث می‌شود؛ مابقی اراضی نیز برای ساخت مسکن ملی دیگر اقشار مردم در اختیار وزارت راه و شهرسازی باقی می‌ماند.

در این طرح پیشنهاد شده تا اراضی مذکور بدون اعمال تخفیف، به قیمت روز کارشناسی و اقساط ۱۰ ساله به مشمولان فروخته شود.

کد مطلب 4947700

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