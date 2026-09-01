به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و طراح طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»، به ابهامات مطرح شده درباره این طرح پاسخ داد که متن آن به شرح ذیل است:

«عمده منتقدان، گزارش کمیسیون امنیت ملی را که مبنای بررسی این طرح در صحن علنی مجلس است، مطالعه نکرده‌اند.

بسیاری از منتقدان، طرح ۱۹ ماده‌ای اولیه را مبنای اظهارنظر قرار داده‌اند، در حالی که گزارش کمیسیون ۳۳ ماده است و طرح از ۱۹ ماده به ۳۳ ماده ارتقا یافته و بسیاری از ایرادات طرح ابتدایی برطرف شده است.

انتقادات را به دیده منت می‌پذیریم، مشروط بر اینکه نقدها ناظر به بند و ماده مشخص باشند، نه مخالفت کلی و بدون استدلال.

در جلسات با منتقدان، فعالان رسانه‌ای و نخبگان، با بررسی بندبه‌بند طرح، بسیاری از مخالفان پس از آگاهی از جزئیات، رویکرد خود را تغییر داده‌اند.

قبلا اگر یک پژوهشگر، رسانه‌ یا اندیشکده‌ای با نهادی خارجی ارتباط برقرار می‌کرد و بعدها مشخص می‌شد آن نهاد وابسته به سرویس‌های متخاصم بوده، فرد پژوهشگر متهم اصلی می‌شد.

نمی‌توان مردم یا نخبگان را به خاطر چیزی که از آن آگاهی نداشته‌اند، متهم کرد. با ایجاد سامانه و سازوکار اعلام رسمی، صرف ثبت ارتباط، مسئولیت بررسی و استعلام را بر عهده دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی می‌گذارد، یعنی شهروند یا پژوهشگر نباید تاوان عدم شناخت طرف خارجی را دهد.

با ضابطه‌مند شدن این حوزه، افراد و پژوهشگرانی که فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشروع دارند، در معرض اتهامات یا برخوردهای سلیقه‌ای قرار نخواهند گرفت.»