به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استثنایی کردستان، خلیل رنجبر با برشمردن ورزش خانگی بعنوان راهکاری برای تقویت ایمنی بدن و مبارزه با ویروس کرونا، گفت: به منظور گسترش ورزش، ایجاد انگیزه، حفظ نشاط و شادابی دانش آموزان پویش ورزش در خانه از تاریخ ۱۵ اسفند ۹۸ تا ۲۳ خرداد ماه ۹۹ در مدارس مجازی استان اجرا شد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به فعالیت بدنی و اجرای برنامه‌های پیشگیری از کم تحرکی دانش آموزان با نیاز ویژه، اظهار داشت: از طریق مدارس مجازی و کانال‌های ارتباطی انجام حرکات ورزشی دانش آموزان در منزل پیگیری و ترویج داده شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان افزود: فعالیت‌های ورزشی باید متناسب با سن و جنسیت دانش آموز باشد و قابلیت تمرین در محیط خانه را داشته باشد و سیستم ایمنی بدن دانش‌آموزان را تقویت کند.

رنجبر ادامه داد: در این ایام که ماندن در خانه یکی از راهکارهای اصلی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا است، دانش‌آموزان می‌توانند با حرکاتی ساده همچون دراز و نشست یا حرکات کششی با همراهی والدین در محیط خانه ورزش کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه سند تحول بنیادین بعنوان نقشه راه آموزش و پرورش بر حوزه‌های مختلفی به ویژه فعالیت‌های ورزشی تأکید دارد، یادآور شد: تربیت بدنی در تمام دوره‌های تحصیلی دانش آموزان با نیازهای ویژه با فراهم آوردن زمینه سلامت دانش آموزان مورد توجه است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با تأکید بر تأثیر ورزش بر روحیه و یادگیری دانش آموزان با نیازهای ویژه، بیان کرد: ورزش علاوه بر ایجاد شور و نشاط، کاهش آثار سو جسمانی و روحی ناشی از معلولیت به آن‌ها کمک می‌کند که مهارت‌های زندگی را یاد بگیرند، به سطح جامعه بیایند و توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

رنجبر گفت: از طریق تربیت بدنی دانش آموز دارای نیاز ویژه یاد می‌گیرد با افرادی که با او در ارتباط هستند روابط بهینه و مؤثری داشته باشد و به سازگاری بهتر و خودکفایی در روابط اجتماعی دست یابد.