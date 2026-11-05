به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی پنجشنبه شب در جمع مردم خورموج با اشاره به نقش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در توسعه مناطق روستایی اظهار کرد: این نهاد با رویکردی جهادی و تلاش شبانه‌روزی، در مسیر آبادانی و توسعه مناطق مختلف استان بوشهر گام برمی‌دارد و خدمات آن در حوزه خدمت‌رسانی به مردم شایسته قدردانی است.

وی با تأکید بر اینکه فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی، خدمتگزاری بی‌منت و تکریم مردم است، افزود: برخورد شایسته، گشاده‌رویی و پاسخگویی مسئولانه به شهروندان از شاخص‌های اصلی مدیریت خدمت‌محور محسوب می‌شود و بنیاد مسکن استان بوشهر در این زمینه عملکرد قابل توجهی داشته است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها، ساخت مسکن برای اقشار کم‌برخوردار و مشارکت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن را از اقدامات ماندگار بنیاد مسکن برشمرد.

زارعی تصریح کرد: فعالیت‌های این مجموعه در ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی، بهبود کیفیت زندگی مردم و تحقق توسعه متوازن در مناطق مختلف استان نقش مؤثری دارد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از طرح‌های عمرانی و مسکن، بر ضرورت تداوم تلاش دستگاه‌های اجرایی برای رفع محرومیت‌ها و پاسخگویی به نیازهای مردم تأکید کرد.