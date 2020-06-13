تک گل سه امتیازی مهدی طارمی برای ریوآوه

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال پرتغال در حالی شب گذشته برگزار شد که مهدی طارمی نقش مهمی در پیروزی ریوآوه داشت.

تیم فوتبال ریوآوه پرتغال موفق شد با تک گل مهاجم تیم ملی فوتبال ایران از سد موریرنسی عبور کرد تا با کسب سه امتیاز این دیدار، ۴۱ امتیازی شده و در رده ششم جدول قرار بگیرد.

طارمی در حالی پنالتی خود را تبدیل به گل کرد که خطای کاپیتان موریرنسی روی او در محوطه جریمه سبب اعلام خطا از سوی داور مسابقه شد.

مهاجم ایرانی ریوآوه که صحبت های زیادی درباره انتقال تابستانی او به یکی از باشگاه های بزرگ پرتغال به گوش می رسد هفته گذشته نیز گلزنی کرد اما آفساید اعلام شد.

طارمی تا کنون ۹ گل برای ریوآوه به ثمر رسانده است و موفق به گرفتن ۶ پنالتی در فصل جاری فوتبال باشگاهی پرتغال برای تیمش شده است.