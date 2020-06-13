به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فرهنگی شهرداری کرج اعلام کرده است؛ فرهنگسراها، کتابخانه‌ها و سالن‌های ورزشی سرپوشیده زیرمجموعه سازمان فرهنگی شهرداری کرج که از سوم اسفندماه سال گذشته برابر مصوبه ستاد ملی کرونا تعطیل شده بود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با ۵۰ درصد ظرفیت از اول تیرماه فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

گفتنی است؛ آغاز به کار فعالیت فرهنگسراها با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی خواهد بود و این سازمان تلاش می‌کند سلیقه مخاطبان در فرهنگسراها مدنظر قرار گیرد.

با آغاز به کار فرهنگسراها شهروندان می‌توانند از دوره‌های آموزشی و هنری به صورت حضوری بهره‌مند شوند.