تولید ربات دوپا با قابلیت عبور از سطوح ناهموار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این ربات که اسنتو ۲ نام دارد، توسط مؤسسه تحقیقاتی‌ ای تی اچ زوریخ در سوئیس ساخته شده و به هر یک از دو پای آن چرخی بسته شده که انعطاف و کارآیی آن را افزایش می‌دهد.

ربات یادشده می‌تواند با قرار دادن هر یک از پاهای خود در سطوحی با اختلاف ارتفاع از یکدیگر برای حرکت به سمت مقصد برنامه‌ریزی کند. دو موتور که به هر یک از پاهای این ربات بسته شده نیز پرش آن را از روی موانع ممکن می‌کند.

همچنین ربات یادشده به سادگی می‌تواند از روی پله‌ها بپرد و برای تنظیم پرش خود به عقب یا جلو رفته و مسیر حرکت خود را تنظیم کند. البته این ربات می‌تواند به جای پرش از پله‌ها مانند انسان بر روی پلکان‌ها گام بردارد.

این ربات با خم کردن مفصل‌های دوپای خود می‌تواند تعادلش را در سطوح ناهموار و نامتقارن برای مدت نامحدود حفظ کند. این ربات هم قابل کنترل از راه دور بوده و هم به صورت خودران قابل برنامه‌ریزی است. سرعت حرکت این ربات ۱۰.۴ کیلوگرمی، ۸ کیلومتر در ساعت است و می‌تواند حداکثر ۴۰ سانتیمتر به هوا بپرد و با یک بار شارژ ۱.۵ ساعت کار می‌کند.