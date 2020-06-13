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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۲۸

فرمانده مرزبانی کردستان:

۲۸ رأس دام قاچاق در مرز مریوان مهار و توقیف شد

۲۸ رأس دام قاچاق در مرز مریوان مهار و توقیف شد

سنندج - فرمانده مرزبانی استان کردستان از مهار و توقیف ۲۸ رأس دام قاچاق گوساله به ارزش یک میلیارد ریال در نوار مرزی مریوان خبر داد.

سردار علیرضا مرزبانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرزبانان هنگ مرزی مریوان حین پایش و کنترل نوار مرز متوجه تعدادی قاچاقچی که قصد خارج کردن احشام از کشور را داشتند مواجه شدند.

وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان با استفاده از کوهستانی بودن منطقه و تاریکی شب متواری شدند، افزود: مرزبانان در پاک سازی از محل ۲۸ رأس گوساله به ارزش یک میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی کردستان ادامه داد: مرزبانان با استفاده از تجهیزات فنی و اپتیکی شبانه روز از مرزهای استان حراست و پاسداری می‌کنند و اجازه هر گونه تردد غیر قانونی در مرز را به قانون شکنان نخواهند داد.

کد مطلب 4947926

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