قیمت رسمی انواع ارز / نرخ ۳۳ ارز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه بیستم و چهارم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۷۲۸ ریال کاهش به قیمت ۵۲ هزار و ۶۹۰ ریال و هر یورو با ۵۰۰ ریال کاهش به قیمت ۴۷ هزار و ۲۷۸ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۱۲۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۹۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۵۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۴۳ ریال، روپیه هند ۵۵۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۳۷۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۴۳۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۲۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۹۱۲ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۳ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۴۶۱ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۶۶ ریال، روبل روسیه ۶۰۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۸۳۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۶۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۰۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۶ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۳۹۹ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۸ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۵ هزار و ۵۶۹ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۹۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۴۸۸ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۸۲۲ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۵۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۶۱۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۵۳۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۸۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.