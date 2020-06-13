زخمی شدن ۳۶ نفر در لبنان/حسان دیاب: معیشت مردم خط قرمز ما است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، سازمان امدادرسانی لبنان اعلام کرد که در جریان درگیری های به وقوع پیوسته میان نیروهای ارتش این کشور و معترضان در شهر طرابلس واقع در شمال لبنان دست کم ۳۶ نفر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، روز گذشته درگیری هایی میان نیروهای ارتش لبنان و معترضان در اطراف میدان النور و التل و بانک لبنان در طرابلس به وقوع پیوست.

معترضان لبنانی شعارهایی علیه اوضاع اقتصادی این کشور سر داده و اعلام کردند که تا زمان ایجاد تغییرات در حاکمیت کشور در راستای بهبود اوضاع ملت لبنان عقب نشینی نمیکنند.

از سوی دیگر حسان دیاب نخست وزیر لبنان در نشست فوق العاده روز گذشته کابینه این کشور اعلام کرد که هرگز اجازه نمی دهد با زندگی اقتصادی مردم لبنان بازی شود.

وی افزود: معیشت مردم لبنان خط قرمز ما است.

این نشست فوق العاده با حضور عباس ابراهیم میدر کل سرویس امنیت عمومی لبنان و ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی این کشور برگزار شد. کاهش ارزش لیر در لبنان که به صورت بی سابقه ای انجام شده باعث به وجود آمدن اعتراضات گسترده در این کشور شده است.