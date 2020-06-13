کرونا پرتاب تلسکوپ فضایی را به تعویق انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ناسا یک بار دیگر پرتاب تلسکوپ فضایی جیمز وب را به تاخیر انداخته است.

مقامات ناسا اعلام کرده‌اند این تلسکوپ ۹.۸ میلیارد دلاری در مارس ۲۰۲۱ نیز پرتاب نخواهد شد. توماس زوربوخن دستیار مدیر دفتر ماموریت‌های علمی ناسا در این باره گفت: تلسکوپ وب مطلقاً در مارس ۲۰۲۱ پرتاب نخواهد شد.

فعالیت‌ها برای آماده سازی تلسکوپ مذکور تا قبل از شیوع ویروس کرونا به طور نرمال در حال پیشرفت بود. اما به دلیل این همه گیری بسیاری از تاسیسات ناسا کارمندان خود را دورکار کرده‌اند و همین امر توسعه چند پروژه از جمله تلسکوپ جیمز وب را به شدت کند کرده است.

زوربوخن در این باره می‌افزاید: ما زمان را از دست داده‌ایم. همه کارمندان در دسترس نیستند چون برخی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

ناسا هنوز تاریخ جدیدی برای پرتاب تلسکوپ جیمز وب اعلام نکرده است. احتمالاً این تاریخ ماه آینده مشخص شود. در هر حال زوربوخن مطمئن است عملیات پرتاب تلسکوپ مذکور در سال آینده خواهد بود.

البته تاخیر در عملیات پرتاب چندان تعجب برانگیز نیست. گزارش دولتی که در ماه ژانویه منتشر شد، نشان می‌داد حتی بدون شیوع همه گیری کووید ۱۹، فقط ۲۱ درصد احتمال دارد تلسکوپ جیمز وب در مارس ۲۰۲۱ آماده پرتاب باشد.

طی سال‌های گذشته این طرح بارها به تعویق افتاده و هزینه ساخت تلسکوپ بالاتر از تخمین‌ها بوده است.