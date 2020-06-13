به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، جبهه خلق برای آزادی فلسطین در بیانیه ای در واکنش به مقاله سفیر امارات در واشنگتن در یکی از روزنامه های رژیم صهیونیستی اعلام کرد: امارات به اسرائیل در تحقق اهداف خود علیه منافع و امنیت ملتهای عربی کمک می کند.

در این بیانیه آمده است: مقاله سفیر امارات در واشنگتن بیش از پیش نقش امارات در روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آشکار کرد.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین در ادامه اعلام کرد که این مقاله اهرم فشاری برای فلسطینی ها است تا در برابر طرح معامله قرن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تسلیم شوند، طرحی که الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی فلسطین بخشی از آن است.

در ادامه بیانیه نسبت به خطرات نقشی که امارات در زمینه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ایفا می کند، هشدار داده شده است.

لازم به ذکر است یوسف العتیبه سفیر امارات در واشنگتن با انتشار مقاله‌ای در روزنامه یدیعوت آحارانوت، گوشه‌ای از روابط پنهانی کشورش با رژیم صهیونیستی پرده برداشت و خدمات ابوظبی به تل آویو را تشریح کرد.

العتبیه گفت که اسرائیل و امارات دو ارتشی دارند که از بیشترین قدرت در منطقه برخوردارند و نگرانی مشترک در قبال تروریسم و تجاوزگری دارند.

وی در ادامه مقاله خود افزود: اسرائیل و امارات روابطی طولانی و عمیق با آمریکا دارند و امارات و اسرائیل می‌توانستند همکاری امنیتی نزدیکتر و موثرتری داشته باشند.

سفیر اماراتی تاکید کرد که اسرائیل و امارات می‌توانند کارهای زیادی بکنند زیرا پیشرفته‌ترین اقتصاد در منطقه را دارا هستند. این امکان بود که امارات دروازه بازی باشد که اسرائیل را به منطقه و جهان پیوند بدهد.