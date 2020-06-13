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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۱۰

معاون میراث فرهنگی خبر داد:

کشف اشیای تاریخی در حین خاکبرداری از مسجد صفی رشت

کشف اشیای تاریخی در حین خاکبرداری از مسجد صفی رشت

رشت- معاون میراث فرهنگی گیلان گفت: در زمان خاکبرداری در مسجد صفی رشت تعدادی اشیای تاریخی کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی جهانی صبح شنبه در این باره به خبرنگاران گفت: تعدادی اشیای تاریخی در هنگام خاکبرداری از مسجد صفی رشت کشف شده است.

وی با بیان اینکه این اشیا شامل یک عدد عطر دان شیشه‌ای، یک کاسه سفالی و قطعات شیشه‌ای متنوع است، افزود: این اشیا در هنگام خاکبرداری از قبرهای دوره اسلامی کشف شده است.

معاون میراث فرهنگی گیلان با اشاره به اینکه وجود این اشیا نشان دهنده اهمیت مسجد صفی رشت است، گفت: با توجه به کشف این اشیا فعالیت‌های مرمتی مسجد صفی رشت در حال حاضر متوقف شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بررسی‌های بیشتر باستان شناسی از سوی کارشناسان در حال انجام است، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه اشیا تاریخی کشف شده در این مسجد مربوط به دوره‌های ایلخانی و تیموری است.

کد مطلب 4948110

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    نظرات

    • ندا۹ IR ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
      0 0
      پاسخ
      ایلخانیان؟تو رشت.یعنی برای مرمت اون همه زمینو کندن.چطدر موقع ساخت مسجد اینا پیدا نشدعجبا

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