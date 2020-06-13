کشف اشیای تاریخی در حین خاکبرداری از مسجد صفی رشت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی جهانی صبح شنبه در این باره به خبرنگاران گفت: تعدادی اشیای تاریخی در هنگام خاکبرداری از مسجد صفی رشت کشف شده است.

وی با بیان اینکه این اشیا شامل یک عدد عطر دان شیشه‌ای، یک کاسه سفالی و قطعات شیشه‌ای متنوع است، افزود: این اشیا در هنگام خاکبرداری از قبرهای دوره اسلامی کشف شده است.

معاون میراث فرهنگی گیلان با اشاره به اینکه وجود این اشیا نشان دهنده اهمیت مسجد صفی رشت است، گفت: با توجه به کشف این اشیا فعالیت‌های مرمتی مسجد صفی رشت در حال حاضر متوقف شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بررسی‌های بیشتر باستان شناسی از سوی کارشناسان در حال انجام است، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه اشیا تاریخی کشف شده در این مسجد مربوط به دوره‌های ایلخانی و تیموری است.