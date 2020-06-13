به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فتحی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی، در مورد انجام جراحی‌های زیبایی در شرایط کرونایی کشور، گفت: از ۱۷ اردیبهشت ۹۹ بر اساس ابلاغیه وزارت بهداشت و بر اساس کاهش شیب ابتلاء به کرونا در کشور انجام جراحی‌های زیبایی در کشور بلامانع است ولی پروتکل‌هایی در این زمینه در نظر گرفته شده که اجرای دقیق آن بسیار حائز اهمیت است.

وی درباره شروط انجام جراحی‌های زیبایی، افزود: بر اساس این پروتکل، افراد دارای نقص سیستم ایمنی، سن بالای ۶۰ سال و کمتر از ۱۰ سال و افرادی که دارای بیماری زمینه‌ای هستند و یا اینکه در ارتباط با فرد مبتلا به کرونا بوده اند و تست کرونای آنها مثبت یا مشکوک باشد جراحی زیبایی نباید برای آنها انجام گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان داشت: در صورتی که پروتکل‌های بهداشتی جهت انجام جراحی‌های زیبایی کاملاً رعایت شود، جراحی زیبایی مطلقاً خطری برای فرد مورد نظر نخواهد داشت البته باید در نظر گرفت که انجام جراحی‌های زیبایی سنگین در شرایط کنونی بهتر است انجام نگیرد.

فتحی در پاسخ به این پرسش که آیا جراحی بینی جزو جراحی‌های پیچیده زیبایی محسوب می‌شود، گفت: خیر. جراحی بینی، عمل سنگین زیبایی نیست و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام این جراحی بلامانع است.