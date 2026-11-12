به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب این باریکه شش فلسطینی شهید و ۵۲ نفر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، «محمود بصل» سخنگوی سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرد که پس از حمله رژیم اشغالگر به بیمارستان ناصر، نیروهای امدادرسان پیکرهای ۶ شهید و ده‌ها زخمی را از زیر آوارها خارج کردند.





وزارت بهداشت غزه حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان بخش جراحی در مجتمع پزشکی ناصر را محکوم و اعلام کرد که در این حمله ۶ نفر از اعضای کادر درمان و بیماران به شهادت رسیده‌اند. وزارت بهداشت غزه از جامعه بین‌المللی خواست با مداخله فوری خود؛ اقدامات لازم را برای حفاظت از بیمارستان‌ها، کادر درمان و بیماران در نوار غزه انجام دهند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در خبری فوری مدعی شد که هدف حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان ناصر در خان یونس ترور فرمانده تیپ خان یونس بوده و نتیجه این عملیات در دست بررسی است.

همچنین منابع فلسطینی از حمله توپخانه ای اسرائیل به جنوب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه خبر دادند. نظامیان اشغالگر ۶ ماهیگیر فلسطینی هم را در آبهای نزدیک ساحل شهر دیر البلح در مرکز نوار غزه بازداشت کردند.

میدان الشهداء در اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه نیز هدف حمله پهپادی رژیم اشغالگر قرار گرفت. منابع فلسطینی اعلام کردند که در حمله پهپادی دشمن صهیونیستی به شرق اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه ؛ یک فلسطینی شهید و نفر دیگر زخمی شد.

در عرصه تحولات سیاسی هم اتحادیه عرب خواستار تحرکات و اقدامات فوری برای نجات نوار غزه و جان ساکنان این منطقه شد.

در کرانه باختری نیز نظامیان رژیم اشغالگر با یورش به اردوگاه الدهیشه در بیت لحم در کرانه باختری، شماری از فلسطینیان را بازداشت کردند.

خبرگزاری سند در خبری دیگر از کرانه باختری گزارش داد که ده ها شهرک نشین صهیونیست به خانه های فلسطینی ها در روستای عطارة در شمال شهر رام الله حمله کردند.