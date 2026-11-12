به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام علی رحیمی در دیدار با جمعی از بانوان شاغل در ادارات استان و مدیرکل امور بانوان استانداری که در محل این اداره‌کل برگزار شد، با اشاره به جایگاه برجسته بانوان در جامعه اسلامی و رویکرد مردمی سازمان تبلیغات، بر لزوم نقش‌آفرینی مؤثر بانوان در جنگ تمدنی، جهاد تبیین و ترویج ارزش‌های اسلامی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام علی رحیمی در این نشست با اشاره به فعالیت‌های متنوع سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سازمان تبلیغات متعلق به مردم است و درِ این مجموعه به روی تمامی اقشار، به ویژه نخبگان، بانوان و فعالان اجتماعی باز است تا با هم‌افزایی یکدیگر در راستای اهداف فرهنگی نظام گام برداریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربیات تبلیغی خود در خارج از کشور و مواجهه با روایت‌های مخدوش رسانه‌های غربی علیه زنان ایرانی تصریح کرد: دشمنان با بمباران رسانه‌ای تلاش می‌کنند زن ایرانی را مظلوم یا بی‌صلاحیت جلوه دهند؛ در حالی که امروز به برکت جمهوری اسلامی، زنان و دختران ما در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی، مدیریتی و اجتماعی پیشتاز و نقش‌آفرین هستند و حتی آمار دانشجویان دختر در بسیاری از حوزه‌ها از آقایان پیشی گرفته است.

وی ریشه اصلی دشمنی ۴۷ ساله استکبار جهانی با ملت ایران را نه مسئله هسته‌ای، بلکه استقلال‌طلبی، مقاومت در برابر زورگویی و عظمت تمدن ایرانی-اسلامی دانست و افزود: رهبر شهید انقلاب بارها بر این نکته تأکید فرمودند که آمریکا و نظام سلطه تحمل ندارند کشوری دم از استقلال طلبی بزند؛ بنابراین هجمه امروز دشمنان یک جنگ تمام‌عیار تمدنی است.

حجت‌الاسلام رحیمی با تبیین مفهوم انتقام و خونخواهی در ادبیات مقاومت خاطرنشان کرد: انتقام و خونخواهی رهبران شهید و محور مقاومت، دارای سه معنا و کارکرد اصلی است؛ نخست ایجاد بازدارندگی فعال در برابر دشمنان به گونه‌ای که هزینه هرگونه تجاوز را برای آنان سرسام‌آور کند، دوم پاکسازی منطقه از پایگاه‌های نظامی مستکبران، و سوم غلبه و گسترش تمدن نوین اسلامی در برابر غرب.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام در ادامه خطاب به بانوان شاغل و کارمند حاضر در جلسه اظهار داشت: وظیفه امروز ما در عرصه جهاد تبیین این است که این گفتمان را در خانواده، محیط کار و جامعه تبیین کنیم. فضای مجازی امروز میدان اصلی جنگ نرم است و از هرکدام از شما بانوان عزیز دعوت می‌کنیم با پیوستن به طرح‌های رسانه‌ای سازمان و انتشار روزانه محتواهای تبیینی، به عنوان سفیران روشن‌گری در فضای مجازی نقش‌آفرینی کنید.

وی در خصوص مسائل اجتماعی و فرهنگی از جمله موضوع حجاب و عفاف نیز بیان داشت: مسئله امروز جامعه ما فراتر از حجاب ظاهری، صیانت از حریم حیا و عفت عمومی است که نیازمند کار ایجابی، تولید محتوای فاخر، پاسخگویی به شبهات و مسئولیت‌پذیری همه‌جانبه دستگاه‌های مختلف اجرایی و فرهنگی است.

در پایان این نشست، مقرر شد نشست‌ها و سلسله جلسات هم‌اندیشی با بانوان شاغل ادارات استان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، خانواده، سبک زندگی اسلامی و جهاد تبیین به صورت مستمر ادامه یابد.