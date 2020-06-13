انقلابی در تولید محتوای فضای مجازی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم اتصال ۱۳۰۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات که صبح امروز به صورت ویدیو کنفرانس با استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی انجام شد گفت: دولت در برنامه ششم توسعه مکلف به اتصال ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات شده است.

آذری جهرمی تصریح کرد: تحقق این هدف در سال نخست برنامه ششم حدود ۳۰ درصد بود و امروز با تلاش‌های صورت گرفته به ۹۰ درصد رسیده است.

وی گفت: تا پایان سال جاری بالاتر از اهداف بالای ششم خواهیم رفت و صددرصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این پروژه امروز با سرمایه گذاری ۳۰۶ میلیارد تومان اجرایی شده است که بخش زیادی از منابع آن توسط دولت و بخشی از آن توسط یکی از اپراتورها انجام شده است.

وی با تاکید بر لزوم توسعه ارتباطات روستایی گفت: برقراری عدالت ارتباطی از مصادیق عدالت اجتماعی است و امروز با اجرای این پروژه در روستاهای چهار استان دانش آموزان می‌توانند از شبکه شاد استفاده کنند، کاربران از آموزش مجازی بهره ببرند و امکان استفاده از خدمات بانکی به صورت آنلاین فراهم شده است.

وی تاکید کرد: تحقق شبکه ملی اطلاعات گام مهمی در خودکفایی کشور با وجود تحریم هاست و ما با توسعه این شبکه تحول دیجیتال را رقم خواهیم زد.

آذری جهرمی با بیان اینکه اگر بستر شبکه ملی اطلاعات در روستاها فراهم نباشد عدالت ارتباطی وجود نخواهد داشت، گفت: تحول دیجیتال شکوفای اقتصاد دیجیتال را به همراه خواهد داشت و با توسعه شبکه ملی اطلاعات به این ظرفیت خواهیم رسید.

وی گفت: با اجرای این پروژه ظرفیت اشتغال در کشور ایجاد می‌شود، زندگی مردم راحت تر شده و فساد اقتصادی حل خواهد شد.

وی بر لزوم فراهم کردن بستری برای توزیع محتوای کاربر محور تاکید کرد و گفت: توقع داریم با همکاری اپراتورهای موبایل ظرف یک ماه آینده انقلابی در فضای تولید محتوا در کشور ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در دوران کرونا شاهد رشد ۱۵۰ درصدی ترافیک اینترنت بودیم و مصرف اینترنت دو و نیم برابر شد، گفت: برای حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی باید برنامه ریزی کنیم، اگرچه به دلیل ورود ما به این حوزه در دادگاه از ما شکایت کردند اما ما با ایجاد جشنواره کودک آنلاین این اکوسیستم را توسعه دادیم.