به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کمالی زاده پیش از ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از پروژه‌های عمرانی منطقه هفت شهرداری کرج به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال، اظهار کرد: بر اساس طرح تفضیلی برخی معابر و شریان‌های شهری تعریف شده است که باید هرچه سریع‌تر به بهره برداری برسد.

وی یکی از اقدامات مهم بر اساس طرح تفضیلی شهر کرج را ادامه بلوار انقلاب با عنوان بلوار مصطفی خمینی شمالی عنوان کرد و گفت: با انجام پروژه مذکور حدفاصل بلوار مؤذن تا انتهای بلوار شهید مصطفی خمینی به طول دو و نیم کیلومتر به بهره برداری رسید.

شهردار کرج بیان کرد: احداث این بلوار در منطقه هفت شهرداری کرج گامی مؤثر در کاهش ترافیک بلوار اشتراکی شمالی و همچنین ایجاد یک دسترسی مناسب برای شهرک مسکونی بهارستان و کوثر است.

افتتاح سوله با کارکرد ورزشی - بحران در کرج

کمالی زاده در خصوص افتتاح سوله سالن ورزشی با کارکرد سوله بحران در منطقه هفت کرج که امروز به بهره برداری رسید، افزود: در راستای ساخت و سازهای ورزشی و در جهت رفع کمبود سرانه ورزشی کرج این مجموعه ایجاد شده است، شورای شهر کرج نیز با تصویب بودجه بدین منظور گامی مهم در ایجاد این سالن‌های ورزشی برداشته است.

کمالی زاده با اشاره به اینکه در سال جاری ایجاد شش سالن ورزشی دیگر نیز در برنامه شهرداری کرج است، عنوان کرد: این مهم جزو اولویت‌های بودجه ۹۹ است، در تباصر بودجه شورای شهر کرج ما را موظف کرده تا در قسمت‌های مختلف شهر چنین پروژه‌های ورزشی بهره برداری شود.

وی با بیان اینکه سوله‌های ورزشی ایجاد شده در کرج در زمان بحران تاب آوری لازم برای اسکان موقت شهروندان را دارند، افزود: در ساماندهی و مناسب سازی بلوار مصطفی خمینی کرج نیز علاوه بر انجام پیاده سازی در این بلوار با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان، جابجایی تیرهای برق انجام شده است.

شهردار کرج بیان کرد: یکی از درخواست‌های مهم مردم منطقه هفت درباره آسفالت بلوار مؤذن نیز دنبال شد زیرا در دو سال اخیر پروژه‌های حفاری شرکت آب و فاضلاب را داشتیم، به همین دلیل کار آسفالت بلوار مذکور را با تأخیر پیش برده و در نهایت اجرایی کردیم.

تولید سالانه ۳۵۰ هزار تن آسفالت در کرج

کمالی زاده اشاره کرد: امسال با هدف گذاری که برای تولید ۳۵۰ هزار تن آسفالت داریم به یقین یک روسازی مناسب در سطح معابر شهری کرج خواهیم داشت.

کمالی زاده با بیان اینکه وعده ارائه پروژه‌ها و خدمات جدید در شنبه هر هفته به شهروندان کرج را پیاده سازی خواهیم کرد، گفت: مراسم کلنگ زنی پارکینگ مجتمع نوردیدگان در منطقه هشت شهرداری کرج نیز امروز عملیاتی می‌شود، امید است این مهم نیز در سال جاری به سرانجام برسد.

گفتنی است؛ پروژه‌های عمرانی منطقه هفت شهرداری کرج که امروز به بهره برداری رسید مشتمل بر سالن دو منظوره بحران - ورزشی، بلوار مصطفی خمینی شمالی و بلوار ۳۵ متری است.