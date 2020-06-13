کشف ۳۱ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری سوداگران مرگ توسط پلیس سمیرم

سرهنگ دوم سهراب قرقانی در گفت و گو با خبرنگار مهر از توقیف یک دستگاه وانت مزدا حامل مواد مخدر در عملیات مأموران انتظامی خبر داد و اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری محورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری ام پیام ایکس ۳۳ مشکی رنگ مشکوک و آن ا متوقف کردند که در بررسی اولیه مشخص شد که این خودروی مخصوص اسکورت محموله است.

وی افزود: بلافاصله پس از توقیف خودروی اسکورت، خودروی وانت مزدا حامل مواد مخدر شناسایی که در یک عملیات غافلگیرانه و سریع توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم بیان داشت: در بازرسی دقیق از خودروی وانت مزدا مقدار ۳۱ کیلو تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و در این ارتباط دو نفر سوداگر مرگ نیز دستگیر و هر دو خودرو روانه پارکینگ شد.

وی ادامه داد: مبارزه با سوداگران و قاچاقچیان مواد مخدر به شکل ویژه در دستور کار نیروی انتظامی بوده و پلیس با قاطعیت با آنان برخورد خواهد کرد.