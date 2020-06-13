فروش اسکیت برد برقی در ژاپن آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کاکائو موتورز پیش فروش یک اسکیت برد برقی به نام Walkcar را در ژاپن آغاز کرده است. این پلتفرم حمل و نقل الکتریکی در حقیقت صفحه‌ای به اندازه یک لپ تاپ ۱۳ اینچی است که کاربر می‌تواند با ایستادن روی آن از نقطه‌ای به نقطه دیگر برود.

این وسیله نقلیه می‌تواند با حداکثر سرعت ۱۶ کیلومتر بر ساعت مسافت ۵ کیلومتر را طی کند. اما اگر فرد با سرعت ۱۰ کیلومتر برساعت حرکت کند، شارژ دستگاه برای طی مسافت ۷ کیلومتر کافی است.

وسیله نقلیه مذکور از جنس فیبر کربنی و آلومینومی است که در هواپیما به کار می‌رود.

همچنین حسگرهایی در بخش بالایی پلتفرم نصب شده که به کاربر اجازه می‌دهد وسیله نقلیه را با وزنش کنترل کند.

همچنین هنگامیکه حسگرها پایین آمدن کاربر از پلتفرم را ردیابی کنند، وسیله نقلیه متوقف می‌شود.