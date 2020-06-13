افزایش پروازهای فرودگاه گرگان/۴۲ سورتی پرواز در هفته انجام می شود

عبدالخلیل صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در سال ۹۸ کل پروازهای رفت و برگشت فرودگاه گرگان دو هزار و ۶۷۶ سورتی بود که در این میان ۱۸۰ هزار و ۹۹۹ مسافر جابجا شدند.

صادقی با بیان این که در سال ۹۸ حفظ پروازها و افزایش تعداد پروازها در دستورکار بود، گفت: مقاصد پروازی فرودگاه بین المللی گرگان، کیش، تهران، مشهد، زاهدان و بندرعباس است.

وی در خصوص پروژه‌هایی در دست اقدام فرودگاه های گلستان، بیان کرد: ترمینال فرودگاه، پاویون محوطه سازی، موتورخانه و برق اضطراری، ۱۲ کیلومتر دیواره بتنی فرودگاه کلاله و بهسازی برج مراقبت کلاله از جمله پروژه های انجام شده و یا در دست اقدام است.

صادقی تأکید کرد: در سال گذشته هیچ پروازی به دلایل شرایط بد آب و هوایی کنسل نشد مگر این که رعد و برق شدید اتفاق افتاده باشد.

معاون عملیات هوانوردی فرودگاه های گلستان ادامه داد: پرواز گرگان و زاهدان که در ایام کرونا کنسل شده بود دوباره راه اندازی شد و دو روز در هفته پرواز خواهد داشت.

صادقی افزود: همچنین پرواز گرگان کیش هم که قبلاً چارتری بود مجدداً راه اندازی شد و هم اکنون به صورت سیستمی و با کمترین هزینه انجام می‌شود.

وی همچنین از افزایش پروازهای تهران و راه اندازی پرواز مشهد خبر داد.

معاون عملیات هوانوردی فرودگاه های گلستان تصریح کرد: قبل از کرونا ۲۵۰ پرواز در ماه داشتیم که در ایام کرونا به ۵۰ پرواز رسید و هم اکنون در هفته ۴۲ سورتی پرواز داریم.