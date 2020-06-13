کاربست علوم اسلامی در ریاضیات در اندیشه‌ سید منیرالدین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین قسمت از فصل جدید برنامه مصیر به بررسی «کاربست علوم اسلامی در ریاضیات» در اندیشه‌ی آیت الله سید منیرالدین حسینی می‌پردازد و یکشنبه شب ۲۵ خرداد ماه ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.

مهمان برنامه حجت الاسلام سید مرتضی حسینی، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی و فرزند آیت الله حسینی است.

گفتنی است دو قسمت پیش‌رو برنامه «مصیر» به بررسی «آرا و اندیشه‌های آیت الله سید منیرالدین حسینی» اختصاص یافته است.

پخش فصل جدید برنامه تلویزیونی «مصیر» با هدف بازخوانی و نقد اندیشه متفکران مسلمان از دهم آذر ماه آغاز شده است. این برنامه که در فصول قبلی به بررسی آرا اندیشمندانی چون شهید مطهری، شهید بهشتی و امام موسی صدر پرداخت، در فصل جدید خود به نقد و بررسی آرا و اندیشه‌های آیت الله مصباح یزدی، آیت الله مهدوی کنی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهید سید مرتضی آوینی پرداخته است.

مجموعه‌ی «مصیر» به تهیه کنندگی کاوه امیری جاوید و پژوهشگری هدی محمدی و اجرای محمدمهدی ابراهیمی نصر در گروه اجتماعی شبکه چهار سیما تولید می‌شود.