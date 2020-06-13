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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۵۹

دانشگاه آزاد سه سرای نوآوری جدید تاسیس می کند

دانشگاه آزاد سه سرای نوآوری جدید تاسیس می کند

چهارمین جلسه شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و با تاسیس سه سرای نوآوری جدید در واحدهای رفسنجان، شاهرود و بندرعباس موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، چهارمین جلسه شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه طرح توجیهی راه‌اندازی سراهای نوآوری پیشنهادی واحدهای دانشگاهی، شامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان با عنوان «سرای نورآوری کشت و بافت گیاهی»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با عنوان «سرای نوآوری خودرو» و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با عنوان «سرای نوآوری علوم و فنون دریایی خلیج فارس و دریای عمان» با محوریت شیلات و امنیت غذایی توسط روسای این سه واحد ارائه شد و پس از بحث و بررسی، تأسیس این سراها به تصویب شورا رسید.

همچنین در خصوص سرای پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با عنوان «بهینه‌سازی خودرو» مقرر شد پس از تکمیل مستندات مربوطه، موضوع در جلسه بعدی شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان طرح شود.

کد مطلب 4948460
مهتاب چابوک

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