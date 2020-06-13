به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بیمه بدنه بیمه‌ای است که در کنار بیمه شخص ثالث مورد استقبال بیمه گذاران بسیاری قرار گرفته است. اما چقدر بیمه بدنه را می‌شناسید؟ در این مطلب قصد داریم تا به بررسی پوشش‌های بیمه بدنه بپردازیم.

بیمه بدنه

در واقع بیمه بدنه بیمه مکملی است که در کنار بیمه شخص ثالث برای جبران خسارت‌هایی که به خودرو وارد شده، پرداخت می‌شود. پوشش‌های بیمه بدنه به دو دسته پوشش‌های اصلی و پوشش‌های اضافی تقسیم می‌شوند.

پوشش‌های اصلی

این نوع پوشش عبارتند از؛ انفجار، آتش سوزی، سرقت کلی خودرو، حادثه و واژگونی خودرو. این پوشش‌ها اصلی بوده و در بین همه شرکت‌های بیمه یکسان است و غیرقابل تغییر می‌باشند. به این پوشش‌ها، پوشش‌های پایه نیز می‌گویند.

پوشش‌های اضافی

در کنار پوشش‌های اصلی می‌توانید بر اساس نیاز خود پوشش‌هایی را به صورت جداگانه بخرید. این پوشش‌ها را پوشش‌های اضافی می‌گویند. اضافه کرد این پوشش‌ها به تعهدات بیمه‌نامه با پرداخت حق بیمه مازاد انجام می‌پذیرد. پوشش‌های اضافی بیمه بدنه شامل؛

سرقت جزئی لوازم و قطعات خودرو

این پوشش برای خودروهای غیرعمومی و غیرکرایه است و خسارات وارده در اثر سرقت قطعات خودرو را جبران می‌کند. همچنین در این پوشش بیمه گذار می‌تواند لوازم اضافی و غیرفابریک خودرو مثل سیستم پخش را تحت پوشش قرار داد.

شکست شیشه

این پوشش خسارت شکست شیشه در اثر تغییر دما و یا متراکم شدن هوای درون خودرو را جبران می‌نماید.

بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله

این پوشش خساراتی که بر اثر سیل و زلزله وارد می‌شود را جبران می‌کند.

هزینه ایاب و ذهاب

اگر خسارت وارد شده به خودرو به صورتی باشد که امکان استفاده وجود نداشته باشد، شرکت بیمه مبلغی برای مدت زمان معین به بیمه گذار می‌پردازد.

پاشیدن رنگ و اسید و مواد شیمیایی

از طریق این پوشش خسارات ناشی از پاشیدن مواد شیمیایی و رنگ و اسید جبران می‌شود.

نوسانات قیمت

همانطور که می‌دانید خسارت‌های پرداختی شرکت بیمه گر بر اساس قیمت روز خودرو است. با خرید این پوشش در صورتی که ارزش خودروی بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه بدنه افزایش پیدا کند، شرکت بیمه بر اساس آن حق بیمه را می‌پردازد، مشروط به اینکه در ابتدای بیمه نامه ارزش واقعی خودرو در آن زمان لحاظ شود.

کشیدن میخ و خط و خش

این پوشش تنها توسط بیمه ایران ارائه می‌شود و متعهد جبران خسارتی است که در اثر برخورد با میخ و اجسام برنده ایجاد می‌شود.

حذف فرانشیز

بخشی از مبلغ کل خسارت وارده بر عهده بیمه گذار است که به این مبلغ فرانشیز می‌گویند. از طریق این پوشش پرداخت کل خسارت برعهده شرکت بیمه خواهد بود.

شرکت‌های بیمه در پوشش‌های اصلی با یکدیگر یکسان هستند و اختلافی ندارند. اما در تعداد و نوع و نحوه خسارت سایر پوشش‌ها ممکن است با یکدیگر اختلاف داشته باشند. برای مثال پوشش کشیدن میخ و خط و خش پوششی است که تنها توسط شرکت بیمه ایران ارائه می‌شود و سایر شرکت‌ها متعهد به جبران خسارت‌های این پوشش نیستند. این تفاوت در میزان تعهدات شرکت‌های بیمه است.

فرض کنید بخواهید در هنگام خرید بیمه بدنه پوشش نوسان قیمت را نیز به تعهدات بیمه‌نامه بدنه خود اضافه کنید؛ پوشش نوسان قیمت به معنی جبران خسارت‌ها به اندازه ارزش روز خودرو است، در حالی که در زمان صدور بیمه نامه خودرو به ارزش واقعی آن زمان بیمه شده باشد. اما این پوشش در میان شرکت‌های مختلف شرایط متفاوتی دارد. برای مثال شرکت بیمه ایران پوشش نوسان قیمت را تا ۵۰ % ارزش خودرو ارائه می‌دهد در حالی که بیمه آسیا این پوشش را تا ۲۰% ارزش خودرو متعهد می‌شود. شرکت بیمه پارسیان نیز این پوشش را تا ۲۵% ارزش خودرو بیمه می‌کند.

شرکت‌های بیمه در نوع و میزان خسارت دهی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند که می‌بایست در زمان خرید بیمه نامه آنها را در نظر گرفت. توجه به شرایط خصوصی شرکت‌های بیمه یکی از راه‌های مقایسه پوشش‌های شرکت‌های بیمه است. تیم مشاوران مجرب سامانه بیمی لایک با تکیه بر تجربه می‌توانند شما را در انتخاب بهترین شرکت بیمه راهنمایی کنند.

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