به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد که شنبه ۲۴ خرداد در مراسم رونمایی از دسترسی ۱۰۳۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن می‌گفت، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: توسعه خدمات در سطح روستاهای کشور با بهره گیری از فناوری‌های نوین از جمله آموزش از راه دور، درمان از راه دور، ایجاد بازار مجازی فروش و بازاریابی محصولات روستایی، ایجاد شبکه فعالان اقتصادی روستایی از جمله موضوعات مورد نظر وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای توسعه روزافزون مناطق روستایی و ایجاد اشتغال و جهش تولید می‌باشد.

وی افزود: مجموعه وزارت کشور و استانداری‌ها آماده ارائه آموزش‌های لازم به دهیاری‌ها و روستاییان عزیر برای بهره مندی مطلوب از اینترنت و فناوری‌های نوین ارتباطی در راستای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در همفکری و هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، کما اینکه دهیاری‌های زیادی آمادگی خود را برای فراگیر شدن استفاده از سامانه‌های مختلف ارتباطی و اطلاع رسانی در سطح دهیاری و روستا اعلام نموده اند.

وی همچنین از راه اندازی سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه دهیاری‌ها به منظور برنامه ریزی بهینه و توزیع مناسب امکانات و ماشین آلات دهیاری‌ها در ۱۷ لایه اطلاعاتی گوناگون از جمله جمعیت، خانوار، تعداد ماشین آلات، پایگاه‌های آتش نشانی دهیاریها، وضعیت مدیریت پسماند روستاها و … از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اشاره نمود و اضافه کرد: سامانه جامع دهیاری‌های کشور به منظور بهره گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات در ارائه خدمات و تقویت نظارت و شفاف سازی عملکرد نهاد دهیاری شامل موارد امور مالی و بودجه، صدور پروانه ساختمانی، نظارت بر پروژه‌های عمرانی، تخلفات، منابع انسانی، امور اداری و درجه بندی دهیاری‌ها در راستای دستیابی به روستاهای هوشمند بزودی به طور کامل به بهره برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت و اهمیت رونق اقتصادی و اشتغال روستایی، اقداماتی همچون؛ کمک به تغییر رویکرد متولیان مدیریت روستایی در سطوح مختلف از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی مختلف به صورت مستمر و بر اساس برنامه مدون، تهیه بانک اطلاعاتی طرح‌های کارآفرینی، خلاقانه و نوآورانه در مناطق روستایی کشور با شناسایی حدود ۳۰۰۰ طرح کارآفرینانه و خلاقانه در عرصه‌های روستایی و انتشار طرح‌های کارآفرینی منتخب در قالب دو جلد کتاب با عنوان "کارآفرینان برتر روستایی ایران" و پرداخت تسهیلات به طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها انجام گرفته است.

جمالی نژاد همچنین اعلام کرد: در راستای هم‌افزایی و اثربخشی فعالیت دستگاه‌های اجرایی مرتبط با توسعه روستایی تاکنون ۲۷ تفاهم‌نامه همکاری مشترک با دستگاه‌هایی همچون؛ سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان بهزیستی کشور و … منعقد شده است.