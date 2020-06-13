آسفالت۲۰۰ کیلومتر راه روستایی آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری در این خصوص اظهارکرد: با آغاز فصل کار پروژه‌های طرح ابرار با همت و تلاش مضاعف راهداران در حال استمرار است که در حال حاضر نیز ۲۰۰ کیلومتر راه روستایی آذربایجان غربی آماده بهره برداری و آغاز عملیات آسفالت است.

وی با اعلام اینکه در قالب طرح ملی ابرار طی یکسال گذشته و سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۲۵ کیلومتر ابلاغ شده بود، افزود: تاکنون افزون بر ۲۳ کیلومتر از پروژه‌های طرح ابرار آسفالت شده و ۱۷۷ کیلومتر هم آماده آسفالت است.

شکری پیشرفت فیزیکی طرح ابرار در استان را ۲۰ درصد عنوان نمود و افزود: ارزش ریالی پروژه‌های طرح ابرار که به صورت امانی توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی انجام خواهد گرفت بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: تکمیل راه روستایی میر آباد ارومیه به طول نزدیک به چهار کیلومتر، تکمیل راه روستایی پروانه اشنویه به طول چهار کیلومتر، تکمیل راه روستایی ملأ کندی پلدشت به طول سه کیلومتر، تکمیل راه روستایی چهار طاق تکاب به طول هفت کیلومتر، تکمیل راه روستایی پیر احمد کندی چالدران به طول ۱۰ کیلومتر و تکمیل راه روستایی الند خوی به طول ۹ کیلومتر از جمله مهمترین پروژه‌های طرح ابرار در استان است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی اظهار امیدواری کرد با اتمام پروژه‌های طرح ابرار بتوانیم نقش مؤثری در افزایش درصد برخورداری خانوار روستایی از راه آسفالته داشته باشیم.