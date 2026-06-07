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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

۷۹ پروژه توسعه راه روستایی در آذربایجان غربی اجرا می شود

۷۹ پروژه توسعه راه روستایی در آذربایجان غربی اجرا می شود

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی با اشاره به تداوم نهضت توسعه راه‌های روستایی در استان گفت: هم‌اکنون ۷۹ پروژه توسعه راه روستایی در دست اجرا است.

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه‌های روستایی به طول ۴۷۶ کیلومتر و با اعتبار اولیه ۱۷ هزار میلیارد ریال در نقاط مختلف استان،افزود: با تامین اعتبارات و قیر مورد نیاز، زمینه برخورداری ۲۰۸ روستای دیگر با بیش از ۱۵ هزار خانوار از راه آسفالته استاندارد و ایمن فراهم خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی همچنین از برنامه‌ریزی گسترده برای آغاز پروژه‌های جدید خبرداد و گفت: در سال جاری مجوز برگزاری مناقصه برای ۲۷ محور روستایی به طول ۸۴ کیلومتر و با اعتبار ۲ هزار و ۹۳۵ میلیارد ریال صادر شده و علاوه بر آن، ۲۲ قرارداد جدید به طول ۱۲۰.۷ کیلومتر و به ارزش ۷ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال منعقد شده است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۱۷۶ کیلومتر از محورهای روستایی استان بهسازی و آسفالت شده که نتیجه آن بهره‌مندی ۱۴۹ روستا با جمعیتی بالغ بر ۶ هزار و ۳۵۰ خانوار از نعمت راه آسفالته بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی افزود: اجرای این پروژه‌ها موجب شد شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از راه آسفالته ۲.۶ درصد افزایش یافته و به ۸۱.۶۷ درصد برسد که دستاوردی مهم در مسیر توسعه متوازن و ارتقای عدالت زیرساختی در مناطق روستایی استان محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از راه آسفالته را به میانگین کشوری نزدیک کرده و گام بلندی در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ ونقل، افزایش ایمنی تردد و بهبود کیفیت زندگی روستاییان خواهد بود.

شکری در ادامه تاکید کرد: توسعه راه‌های روستایی یکی از اولویت‌های اصلی این اداره کل است و با تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی، تلاش خواهیم کرد زمینه دسترسی ایمن، سریع و پایدار تمامی روستاهای واجد شرایط استان به شبکه راه‌های استاندارد فراهم شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد، گفت: با وجود محدودیت منابع مالی، توسعه راه‌های روستایی همچنان از اولویت‌های اصلی راهداری آذربایجان‌غربی است و تلاش می‌کنیم با توزیع عادلانه اعتبارات، روند ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل در تمامی شهرستان‌های استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.

کد مطلب 6852593

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